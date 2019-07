Greifswald

Wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Dass dies bei uns in Vorpommern nicht nur ein Spruch ist, sondern Realität, zeigen die vielen tollen Fotos des Instagram-Gewinnspiels der OZ-Greifswald. Wir suchten nach den schönsten Sommerfotos aus Vorpommern und sind fündig geworden: Über 90 Fotos gingen bei uns über Instagram ein, die Follower stimmten über die schönsten drei Fotos in der Story ab. Die Gewinner, Alexander Plewka, Silvio Lange und Thomas Neumann haben mit ihren Fotos nicht nur einen Platz in unserer Printausgabe gewonnen, sondern auch ein OZ-Strandpaket. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner:

Sonnenuntergang am Museumshafen

Die Féte de la musique ist nicht nur zum Tanzen gut, wie Alexander Plewka (@loewentier) beweist. Auch fotografieren funktioniert am längsten Tag des Jahres super. „Wir kamen gerade von der Bühne am Museumshafen und wollten zur Hauptbühne am Schießwall“, sagt er. „Als wir im Sonnenuntergang über die Fußgängerbrücke gingen, entstand dieses tolle Foto, welches die Stimmung an diesem Abend nicht hätte besser wiedergeben können.“ Diese Stimmung schlug offensichtlich auch auf die Follower über, die meisten stimmten positiv für dieses Bild.

Dem Marktplatz eine Krone aufgesetzt

Silvio Lange (@_balticsea_) ist ein Schnappschuss der Extraklasse gelungen. Beim Spaziergang durch die Innenstadt zeigte sich Greifswald von seiner schönsten Seite, das hielt Lange fotografisch fest. Die Sonnenstrahlen kämpfen sich durch die Wolken, es sieht aus, als wäre dem Marktplatz eine Krone aufgesetzt worden. „Man kann jeden Tag solche traumhaften Bilder entdecken, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht“, sagt der Fotograf.

Meer geht im Sommer immer

Thomas Neumann (@mehr_am_meer) teilt auf seinem Instagramaccount viele Fotos von der Ostsee – so auch dieses Foto. „Es ist für mich atemberaubend solche Wunder der Natur zu erleben“, schreibt er zu diesem tollen Sonnenuntergang. Genau 100 Personen stimmten für dieses Foto in der Story ab. „Ich wünsche euch von Herzen das ihr vieler solcher Momente erlebt, immer und immer wieder und diese eventuell mit Jemanden teilen könnt“, schreibt er.

