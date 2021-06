Das sind die Landtagskandidaten für Greifswald, Usedom und das Umland

Greifswald

Am 26. September, einem Sonntag, sind alle wahlberechtigten Anwohner in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. 71 Abgeordnetenplätze warten in Schwerin auf die Kandidierenden. Sie treten auf Parteilisten und als direkte Vertreter für bestimmte Wahlkreise an. Für den Großraum Greifswald sind das drei Kreise. Die Stadt selbst ist der Wahlkreis 1. Das Umland, unter anderem mit den Ämtern Landhagen und Züssow bis nach Anklam, ist Wahlkreis 29. Die Ämter Lubmin, Am Peenestrom und ganz Usedom sind Wahlkreis 30 (siehe Grafik).

Wie wählt man Direktkandidierende?

Auf dem Wahlzettel zur Landtagswahl werden alle Wähler und Wählerinnen zwei Stimmen haben: die Erst- und die Zweitstimme. Während man mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei wählt, gilt die Erststimme dem Kandidierenden für den Wahlkreis, in dem man gemeldet ist, also lebt und wählt. Er oder sie ist die direkte Vertretung für eine bestimmte Region.

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat 71 Sitze, das Land ist in 36 Wahlkreise eingeteilt. Da in jedem der Kreise eine Person mit einfacher Mehrheit direkt gewählt wird, besteht der Landtag zu mehr als der Hälfte aus Direktvertretern aus den Regionen des Landes. Die anderen Plätze werden im Verhältnis über die Liste der Parteien (die Zweitstimme) verteilt. Bei der letzten Wahl 2016 gewann die SPD 26, die CDU 7 und die AfD 3 Direktmandate. Als einzige Partei im aktuellen Landtag zog Die Linke nur mit den Zweitstimmen in den Landtag ein.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch ist Zeit für Einzelbewerber

Neben Parteien können sich auch Einzelbewerber und Einzelbewerberinnen auf Direktmandate bewerben. Sie müssen, genau wie die Parteien, mindestens 30 Unterstützerunterschriften von Wahlberechtigten sammeln, damit sie von der Wahlleitung zugelassen werden können. Eigentlich sind es 100 Unterschriften, pandemiebedingt wurde diese Zahl jedoch gesenkt. Stichtag für Listen und Bewerbungen für Direktmandate müssen bis zum 13. August abgegeben werden. Ob alle Unterlagen korrekt und alle Unterstützerunterschriften formal richtig sind, wird bis zum 5. August entschieden.

In der aktuellsten Umfrage vom 20. Mai steht die SPD mit 23 Prozent der Wählerstimmen an erster Stelle. Die CDU käme auf 21 Prozent, die AfD auf 17 und die Grünen auf 14. Die Linke und FDP wären mit 11 und 6 Prozent ebenfalls über der 5 Prozent Hürde und im Landtag vertreten. Alle sechs Parteien haben bereits ihre Kandidierenden für die Wahlkreise zwischen Greifswald und Usedom bestimmt. Das sind sie:

Zur Galerie Für die umfragemäßig größten Partein in Mecklenburg-Vorpommern stehen die Direktkandidierenden für die Wahlkreise 1 (Greifswald), 29 (Greifswald Umland) und 30 (Lubmin, Peenestrom, Usedom) schon fest.

Greifswald sucht noch Wahlhelfer

Wahlen ohne Wahlhelfer und Wahlhelferinnen sind nicht möglich. Sie sind sogar so wichtig, dass sie verpflichtend nominiert werden können, wenn nicht genug freiwillig zusammen kommen. 520 werden allein in Greifswald gebraucht.Wahlhelfer nehmen unter anderem die Wahlbenachrichtigungen entgegen, prüfen die Eintragung im Wählerverzeichnis, geben die Stimmzettel aus und zählen die Stimmen am Wahlabend zusammen. Vorkenntnisse werden nicht benötigt.

Dafür bekommen sie am Wahltag Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro. Besondere Posten sind die Wahlvorsteher, deren Stellvertretung und Schriftführer. Sie werden vor der Wahl extra geschult. Von ihnen fehlen in Greifswald etwa 60 Freiwillige. Anmeldung und mehr Informationen gibt es auf der Seite der Stadt.

Von Philipp Schulz