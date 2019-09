Spaziergang über dem Meer: So schön sind die Seebrücken in MV

Rostock

Sie laden zu ausgiebigen Spaziergängen ein, bieten einen tollen Ausblick, sind Ausgangspunkt zahlreicher Ausflüge und dienen sogar auch als Ort für Eheschließungen.

An der Küste von Mecklenburg-Vorpommern ragen viele Seebrücken übers Wasser. Die meisten dieser Bauwerke sind aus Holz, einige von ihnen sollen saniert werden.

Boltenhagen : Spaziergänger lieben die 290 Meter lange Seebrücke

Die Seebrücke in Boltenhagen ragt 290 Meter in die Ostsee. Das Bauwerk wurde im April 1992 für 2,3 Millionen DM fertiggestellt. Quelle: Malte Behnk

Die etwa 2,5 Meter breite Seebrücke in Boltenhagen ragt 290 Meter weit in die Ostsee hinein. Das Bauwerk wurde im April 1992 für damals 2,3 Millionen Mark fertiggestellt. Ein Vorgängerbau war im Jahr 1911 errichtet worden. Die 300 Meter lange Brücke wurde im Winter 1941/1942 durch Eisgang, Wind und Wasser zerstört.

Die heutige hölzerne Seebrücke, deren Geländer und Belag inzwischen aus Bankirai bestehen, war ursprünglich mit Lärchenholz auf den Pfeilern aus Stahl und Beton gebaut worden. Das hatte der Witterung am Meer aber nicht lange standgehalten und wurde durch das langlebige Tropenholz ersetzt.

Die Seebrücke in Boltenhagen ist beliebtes Ziel für Spaziergänge. Außerdem legen von ihrem Ende Ausflugsschiffe ab, die nach Travemünde, Wismar oder zur Insel Poel führen.

Jeden Sommer steht das Bauwerk im Mittelpunkt des Seebrückenfestes und des dazugehörenden Feuerwerks. Tausende Gäste bewundern jedes Jahr ein großes Feuerwerk, das beim Fest von der Seebrücke aus gezündet wird. Das Bauwerk dient der Kurverwaltung auch als Werbeträger für ihre Veranstaltungen.

Wismar : Ausblick auf die Wismarbucht vom 350 Meter langen Steg

Die Wismarer Seebrücke im Stadtteil Wendorf ist bei Spaziergängern ein beliebtes Ausflugsziel. Schiffe legen hier nicht an. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Wismarer Seebrücke im Stadtteil Wendorf erfreut sich bei Spaziergängern großer Beliebtheit. Von hier genießen sie den freien Blick auf die Wismarbucht, auf die vorbeifahrenden Schiffe, zur Altstadt und zum gegenüberliegenden Gewerbe- und Industriegebiet Haffeld.

Wenn Kreuzfahrt- und beeindruckende Segelschiffe Wismar ansteuern oder wieder verlassen, lassen sich von der Seebrücke aus herrliche Fotos schießen. Und: Bei bestem spätsommerlichen Wetter waren am Sonntag noch einige Sonnenanbeter links und rechts der Brücke baden.

Die 350 Meter lange Brücke wurde 1993 gebaut. Jahre später war das Geländer aus Lärchenholz verschlissen. Die Brücke wurde mehrere Monate gesperrt, statt Holz wurde 2015 ein Handlauf aus feuerverzinktem Stahl für 250000 Euro montiert. Ein Jahr später kam eine neue Beleuchtung hinzu. In diesem Jahr wurden Sturmschäden beseitigt, Stufen ausgebessert und Granitplatten beim Zugang der Brücke neu verlegt. „Größere Arbeiten sind aktuell nicht geplant“, so Stadtsprecher Marco Trunk.

Rerik : 170 Meter lange Seebrücke soll saniert werden

Die Seebrücke in Rerik ist sanierungsbedürftig. Quelle: Cora Meyer

Die Seebrücke in Rerik, beginnend neben dem Hauptturm der Rettungsschwimmer und dem Aufgang zum Aussichtspunkt Schmiedeberg, ist sanierungsbedürftig. Deshalb soll sie durch einen Neubau ersetzt werden. Ein Gutachten hat ergeben, dass das günstiger wäre, als eines der markantesten Bauwerke des Ostseebades zu sanieren.

Die neue Brücke soll höher sein, damit Sturmflut und Hochwasser ihr nichts anhaben können. Außerdem will die Gemeinde den Brückenkopf anders gestalten. Die Gemeinde wartet nun auf Fördermittel dafür. Sie rechnet mit Baukosten in Höhe von 3,2 Millionen Euro.

Im Jahr 1992 wurde die jetzige Seebrücke in Rerik eingeweiht. Die alte, im 19. Jahrhundert erbaute Seebrücke, hatte einige Meter weiter östlich gestanden. Sie wurde 1986 abgerissen. Die Beplankung wurde auf der Brücke zuletzt im Jahr 2015 ausgetauscht. Schiffe legen an der Seebrücke in Rerik nicht an.

Kühlungsborn : 240 Meter aus afrikanischem Hartholz

Die Seebrücke in Kühlungsborn Ost ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt. Quelle: Cora Meyer

Die Seebrücke in Kühlungsborn Ost bildet die Verlängerung zur belebten Strandstraße. Auf dem Vorplatz gibt es regelmäßig Veranstaltungen. Sie gehört zu den Hauptsehenswürdigkeiten des Ostseebades. Erste Seestege aus Holz gab es in Kühlungsborn bereits 1895. Sie wurden nach und nach erweitert. Seit 1906 konnten dort Schiffe anlegen. 1932 wurde die Seebrücke im Stadtteil Ost neu gebaut. Damals gab es auch in Kühlungsborn West noch eine Brücke. Beide wurden im zweiten Weltkrieg jedoch zerstört. Die Brücke in Ost baute man innerhalb von fünf Monaten neu auf.

Am 3.Oktober 1991 wurde sie im Beisein von etwa 3000 Menschen eröffnet. Die Brücke ist 240 Meter lang und besteht aus afrikanischem Azobé- und Bongossi-Hartholz. Sie wurde von Stürmen und Eisgang in Mitleidenschaft gezogen und im Winter 2007/2008 saniert. Das Fahrgastschiff MS Baltica startet von der Seebrücke, die eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Kühlungsborn ist, zu Ausflugsfahrten. Die zerstörte Seebrücke in Kühlungsborn West verfiel über die Jahre. Immer wieder wird diskutiert, sie neu zu bauen. Konkrete Pläne dazu gibt es aber nicht.

Graal-Müritz : 350 Meter langer Neubau entstand 1993

Seebrücke Graal-Müritz Quelle: Susanne Gidzinski

Ursprünglich zierten drei Seebrücken den Strand von Graal-Müritz. Nachdem aber schwerer Seegang und Eisbildung die Bauten 1941 komplett zerstörten, wurde 1993 ein 350 Meter langer Neubau errichtet. Mit ihm entstand ein Ort, an dem viele Traditionen geschaffen wurden.

Jedes Jahr im Juli feiert die Gemeinde ein großes Seebrückenfest, das am Abend mit einem Feuerwerk ausklingt. Zu Ostern erstrahlt der Holzsteg im Licht eines großen Lagerfeuers und zu Silvester wird das alte Jahr von dort aus traditionell verabschiedet und das neue begrüßt. Der Schiffsanleger ist ein beliebter Treffpunkt für Touristen und Einheimische und wird von April bis Oktober vom Fahrgast­schiff MS „Baltica“ angesteuert.

Als Anfang des Jahres mehrere Stürme über die Ostseeküste hinwegfegten, wurde die Seebrücke in Mitleidenschaft gezogen. „Einzelne Bretter wurden hochgedrückt und mussten erneuert werden“, berichtet Joachim Weyrich, Leiter des Heimatmuseums in Graal-Müritz. Die Schäden seien bereits ausgebessert worden, sodass sich der Steg in einem guten Zustand befindet.

Wustrow : 240 Meter aus Lärchenholz

Sonnenuntergang an Seebrücke in Wustrow Quelle: Antje Schumacher-Adoms

Aus Lärchenholz wurde 1993 die Wustrower Seebrücke auf dem Fischland gebaut. Und mit Lärchenholz wurde der 240 Meter lange Seesteg seitdem ausgebessert, wenn es nötig war. Immerhin rund 15 000 Euro kalkuliert der Wustrower Kurdirektor Dirk Pasche für die Instandhaltung der Seebrücke in seinen Haushalt ein. Die Seebrücke verfügt über einen Anleger für Fahrgastschiffe, genutzt wurde der außer sporadischen Manövern aber nicht.

Die Betreiber fürchten die Westwindsituation. Das war auch in der Vergangenheit so. Bereits 1886 ragte ein etwa 50 Meter langer Steg vor Wustrow in die Ostsee. Gedacht war der als Anreiz, Ausflugsboote aus Warnemünde begrüßen zu können. Schon damals zeigten sich die Kapitäne zögerlich, vor Wustrow festzumachen. Eisgang zerstörte diese Seebrücke.

Den aktuellen Zustand der Seebrücke bezeichnet Dirk Pasche als okay. Im vergangenen Jahr erfolgte eine Prüfung der Stahlständer – mit zufriedenstellendem Ergebnis. Nur ein Anstrich ist geplant. Der Belag der Seebrücke wurde im zurückliegenden Jahr weitgehend ausgetauscht. Das Leuchtfeuer wurde 2014 vom historischen Standort auf die Seebrücke versetzt.

Binz : Auf der 370 Meter langen Brücke soll es bald W-Lan geben

Die Seebrücke von Binz auf Rügen Quelle: Binz Kurverwaltung

In diesem Jahr feiern die Binzer das 25-jährige Bestehen ihrer 370 Meter langen Seebrücke, die 1994 eröffnet wurde. In die Modernisierung des Bauwerks investiert das Ostseebad kräftig: Geplant sind neue Anleger, die einen rollstuhlgerechten Einstieg in die Fahrgastschiffe ermöglichen, LED sowie flexible Beleuchtungen und W-Lan.

Die heutige Seebrücke ist die mittlerweile dritte seiner Art in Binz. Die erste wurde 1902 errichtet und war 560 Meter lang. Hier konnten größerer Schiffe anlegen, die Badegäste mussten nicht mehr ausgebootet und an Land gebracht werden. Auf dem Brückenkopf gab es ein Restaurant. In der Silvesternacht 1904 zerschmetterte eine Sturmflut die Brücke. Ihre Nachfolgerin wurde 1906 gebaut. Am 28. Juli 1912 geschah beim Anlegen eines Dampfers ein Unglück: Unter der Last der Besucher stürzte ein Balken ein und riss über 50 Menschen ins Wasser. 17 kamen ums Leben. Als Konsequenz wurde 1913 die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) gegründet. Im Jahr 1942 stürzte der Seesteg durch Packeis ein.

Sellin : 200 Eheschließungen pro Jahr auf der 394 Meter langen Brücke

Die Seebrücke in Sellin ist eine Diva, eine „feine Dame ganz in Weiß“. Das Brückenhaus mit dem 394 Meter langen Steg zählt zu den am meisten fotografierten Motiven auf Rügen. Fahrgastschiffe legen hier an, am Brückenkopf versinkt die Tauchgondel in die Ostsee.

Mit rund 200 Eheschließungen im Jahr ist der Seesteg einer der beliebtesten Trauungsorte. Hochzeitspaare können sich seit 2018 auf den 87 Treppenstufen hinunter mit einer Messingplatte verewigen. Dafür wird eine der alten Stufen herausgenommen und durch eine neue ersetzt. „Zwölf Bohlen wurden auf diese Weise bisher saniert“, weiß Tourismusmanager Conrad Bergmann.

Rund 100 000 Euro pro Jahr für Instandhaltung gibt die Kurverwaltung aus, die seit 2014 das Wahrzeichen mit Restaurant- und Veranstaltungsbetrieb sowie Hanglift führt. In Kürze wird die Front des Brückenhauses neu gestrichen.

Die längste Seebrücke Rügens wurde 1998 eröffnet. Rund 20 Millionen D-Mark hatte sie gekostet. Die erste, 508 Meter lange Brücke mit Restaurant war bereits im Jahr 1906 entstanden und wurde – wie auch ihre Nachfolgerin von 1925 – durch Eisgang zerstört. Das 1942 erhaltene Brückenhaus wurde 1978 abgerissen.

Lubmin : 350 Meter lange Promenade über den Wellen

Spaziergang auf der Seebrücke in Lubmin Quelle: Klaus Bock

Lubmin ist das einzige Seebad am Greifswalder Bodden und trägt diesen Titel mit Stolz. Zur Ausstattung des bei Touristen beliebten Ortes gehört natürlich auch eine Seebrücke, die 350 Meter lang ist und von einer Wasserrettungsstation des Roten Kreuzes flankiert wird.

Erbaut wurde die Seebrücke 1928 von einer extra dafür gegründeten Brückenbaugenossenschaft. Die Brücke ersetzte die beiden Vorläufer, die sogenannte Olga-Brücke zum Anlegen von Segelbooten und die Neptun-Brücke, an der Motorboote und kleine Dampfer festmachten.

Das Flanieren auf der Promenade über den Wellen war in der ersten Zeit sogar kostenpflichtig, nach Angaben der Kurverwaltung war der Fischer Frank Hagelberg von 1928 bis 1945 als Lubmins erster und einziger Brückenmeister für das Kassieren des Brückenzolls zuständig. Heute ist diese Abgabe mit der Kurtaxe abgegolten. Die Brücke bleibt den Spaziergängern vorbehalten: Derzeit hat sich noch keine Reederei für den Anleger gefunden.

Tipp: Besonders schön ist der Bummel über die Holzplanken in der Dämmerung, wenn die Beleuchtung der Brücke den Strand in magisches Licht taucht.

Zinnowitz : Abtauchen nach 315 Metern

In Zinnowitz plant man gegenwärtig am Neubau einer Seebrücke. Quelle: Henrik Nitzsche

Nach 315 Metern können Sie abtauchen und die Ostsee aus einem anderen Blickwinkel erleben. Was vor 13 Jahren am Ende der Zinnowitzer Seebrücke entstand, war laut ihrem Entwickler Andreas Wulff eine Weltneuheit. Im Sommer 2006 wurde die Tauchgondel – ein blaugrüner Tauchaufzug mit bulligen Unterwasserfenstern – eröffnet.

Die 1993 eingeweihte Seebrücke, die auf den Namen „Vineta“ getauft wurde, war um eine Attraktion reicher. Die Brücke wird auch als Anleger für Fahrgastschiffe genutzt, die beispielsweise nach Polen, zur Insel Rügen oder in Richtung Kaiserbäder in See stechen.

Doch die besten Jahre hat der Steg längst hinter sich. Stürme setzten dem Bauwerk zuletzt erheblich zu. Anfang 2017 wurden die Sturmflutschäden auf rund 50 000 Euro beziffert. Seit 2018 wird deshalb intensiv im Ostseebad darüber nachgedacht, eine neue Brücke zu errichten. Im Zuge der Neugestaltung der Zinnowitzer Seebrücke soll auch der Vorplatz grundlegend verändert werden. Das Projekt liegt nun in der Hand einer Arbeitsgruppe.

Ahlbeck : Deutschlands älteste historische Seebrücke ist 280 Meter lang

Die Seebrücke in Ahlbeck auf Usedom Quelle: Henrik Nitzsche

Sie ist die älteste Deutschlands, die berühmteste und die meist fotografierte auf Usedom – die Ahlbecker Seebrücke. Sie war wiederholt Kulisse für Filmaufnahmen: Im Jahr 1991 entstanden auf der Brücke Szenen für den Loriot-Film „Pappa ante portas“. Der Hingucker am Ahlbecker Strand präsentiert sich strahlend weiß mit einem roten Dach und grünen Türmchen.

Auf die 1882 errichtete Aussichtsplattform folgte 1898 die Seebrücke mit einem 170 Meter langen Seesteg. Der ist inzwischen 280 Meter lang und verfügt über einen Schiffsanleger.

Schritt für Schritt hat die Gemeinde, Eigentümer des Wahrzeichens, ihre Brücke aufgehübscht. 2017 wurde die Haustechnik erneuert, das Restaurant bekam eine neue Innenausstattung. Ein Jahr zuvor gab es eine neue Dachhaut. Weil der Seesteg inzwischen sanierungsbedürftig ist, nimmt die Gemeinde Geld für die Sanierung in die Hand. Wie Mike Golon vom Eigenbetrieb Kaiserbäder informiert, soll im Oktober mit der Sanierung des ersten Stegabschnitts begonnen werden. Kosten: rund 600 000 Euro. Nach der Saison 2020 soll der zweite Abschnitt in Angriff genommen werden.

Diese Seebrücken gibt es noch:

Mit 508 Metern ist die Seebrücke in Heringsdorf die längste in Deutschland. Neben der Heringsdorfer, der Ahlbecker und der Zinnowitzer Brücke gibt es auf Usedom außerdem eine in Bansin (285 Meter) und in Koserow (261 Meter).

Auf Rügen ist neben denen in Binz und Sellin auch die in Göhren einen besuch wert. Hier lässt sich über 270 Meter schlendern. Die in Sassnitz ist seit 2016 gesperrt.

Im Stralsunder Ortsteil Devin gibt es seit 2011 eine Seebrücke (115 Meter) aus Metall. Auf Fischland-Darß-Zingst prägen die Seebrücken in Prerow (394 Meter) und Zingst (240 Meter) neben der in Wustrow die Strände.

Vor der imposanten Kulisse des Grand Hotels und der „Perlenkette“, den historischen Villen, ragt in Heiligendamm, dem ältesten deutschen Seebad, ebenfalls eine Seebrücke ins Meer – sie ist 200 Meter lang.

