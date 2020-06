Greifswald

Das Schuljahr ist vorbei und somit vorerst auch das Pauken. Vom 20. Juni bis zum 1. August dürfen die Kinder und Jugendlichen ihre freie Zeit genießen. Greifswalder Einrichtungen, Vereine und Verbände haben sich auch in diesem Jahr wieder Highlights einfallen lassen, um den Sommer trotz der erschwerten Umstände so aufregend wie möglich zu gestalten.

So auch die Kunstwerkstätten Greifswald. Sie öffnen ab der zweiten Ferienwoche wieder ihre Türen. „Statt der alljährlichen Ferienwerkstatt bieten wir in diesem Jahr Workshops für Kinder ab sieben Jahren an“, berichtet Kurskoordinatorin Johanna Krümmling.

Malen, Nähen oder Töpfern im Ferienkurs

Über vier Wochen hinweg wird den Kindern eine große Vielfalt geboten: Malen, Nähen und Töpfern, aber auch mit Pflanzen arbeiten oder einen eigenen Trickfilm drehen.

Aufgrund aktueller Corona-Einschränkungen werden die Kurse auf sechs Kinder begrenzt. Eine Workshopwoche kostet 80 Euro, mit einem Kreativpass gibt es einen ermäßigten Preis in Höhe von 60 Euro. Die Anmeldungen können bis zum 24. Juni per Telefon unter der 038 34 / 88 55 888 oder über die Homepage der Kunstwerkstätten Greifswald erfolgen.

Bücher für die Ferien in der Stadtbibliothek

Die Greifswalder Stadtbibliothek Hans Fallada wird aufgrund der Epidemie keine Veranstaltungen in den Ferien anbieten. „Der jährliche Termin ‚Ferien-Lese-Lust-MV‘ wird dieses Jahr nicht stattfinden“, sagt Anja Mirasch. Allerdings habe sie für den Bestand der Bibliothek viele Bücher, insbesondere für Kinder und Jugendliche, eingekauft, die für den Lesespaß in den Ferien ausgeliehen werden können.

Wer keine Idee hat, was er als nächstes lesen soll, kann sich sogar im Flyer der Stadtbibliothek die besten Buchtipps auf einen Blick einholen. Dieser ist auch auf der Website der Stadtbibliothek verfügbar.

Exkursionen mit dem Kinder-und Jugendhaus Labyrinth

Das Kinder- und Jugendhaus Labyrinth des Kinderschutzbundes Greifswald wird in den Ferien bis zu zwei Exkursionen pro Woche anbieten. „Unseren eigentlichen Plan mussten wir aufgrund der Einschränkungen umstrukturieren. Bei einigen Ausflügen werden wir auch erst kurz vorher entscheiden können, ob und wie sie stattfinden. Dennoch wollen wir den Kindern und Jugendlichen etwas anbieten“, so Jugendsozialarbeiter Laurent Urtel.

Statt der sonstigen Teilnehmeranzahl von 14 Personen werden nun jeweils acht Kinder teilnehmen können. Sie werden in Altersgruppen von sieben bis zwölf Jahren und von 13 bis 18 Jahren aufgeteilt. Weitere Informationen sind unter 038 34 / 81 54 97 erhältlich.

Spannende Ausflüge mit Takt

Auch das Jugendfreizeitzentrum Takt offeriert in der Ferienzeit spannende Angebote. Ob sportliche Spiele, Marmelade kochen oder Ausflüge wie in den Greifswalder Kletterpark und in den Hansapark – auf dem Plan steht einiges. „Wir haben unser Konzept so überarbeitet, dass wir trotz der Einschränkungen etwas anbieten können“, erklärt Leiterin Petra Koop.

Die Ausflüge und Angebote würden dann innerhalb des Möglichen spontan gestaltet werden. Genaue Infos über Programmpunkte und Preise sind auf der Internetseite des Zentrums erhältlich. Weitere Nachfragen können per E-Mail unter jfz-takt@gmx.de oder telefonisch unter der 038 34 / 820 466 gestellt werden.

Kinder-Sommertheater und Kinder-Kunst-Tage im St. Spiritus

Im Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus wird an jedem Freitag um 10 Uhr das Kinder-Sommertheater stattfinden. Am 26. Juni startet die Serie mit dem Puppenspiel „Max und Moritz“. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Eintrittskarten sind vor Ort erhältlich. Das St. Spiritus empfiehlt aufgrund der begrenzten Zuschauerzahl eine vorherige Anmeldung unter 038 34 / 85 36 44 44.

Wer mehr Lust hat, in der Druckwerkstatt zu arbeiten, dort Papier marmorieren, bunte Bücher erstellen oder auch Schmuck häkeln mochte, kann an den Kinder-Kunst-Tagen teilnehmen. Der Kreativ-Workshop bietet sich vor allem für Kinder ab sieben Jahren an, auch Eltern und Großeltern können mitmachen.

Alle Veranstaltungen kosten pro Person und Tag zwei Euro (mit Ferienpass 1,50 Euro), maximal zehn Kinder können teilnehmen. Mindestalter: sieben Jahre. Anmeldungen unter: 038 34 / 85 36 44 44. Die aktuellen Auflagen zum Besuch der Veranstaltung und weitere Informationen zu den Angeboten erfahren Sie über die Website des St. Spiritus beziehungsweise bei der Anmeldung.

Feriencamp in Zarrenthin

Lust auf Schnorcheln? Baden, Sonnen und Zelten für eine Woche am Kiessee in Zarrenthin mit Vollverpflegung und unter Aufsicht von Betreuern des Kinder-Ferienvereins Greifswald? Die Teilnehmer tauchen im Schnupperkurs in Vollmontur ab, zum Ende der Woche bekommen sie eine Schnorchel-Urkunde.

Für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und sechzehn Jahren kostet die Woche vom 5. bis zum 11. Juli , 255 Euro. Anmeldungen sind bereits möglich. Für Förderung und Teilfinanzierung beim Verein unter 038 34 / 50 24 36 anrufen, weitere Infos und Veranstaltungen auf der Webseite.

Ausfälle aufgrund der Corona-Pandemie

Die Johannes-Kirchengemeinde, das Casper-David-Friedrich-Zentrum und das Pommersche Landesmuseum werden nach eigenen Angaben in diesem Jahr vorerst keine speziellen Ferienangebote anbieten können. Dennoch werden in der Einrichtung und dem Greifswalder Museum Führungen angeboten. Beim CDF-Zentrum sollte eine Anmeldung unter 038 34 / 88 45 68 bis zu zwei Stunden vorher erfolgen.

Von Lena-Marie Walter