Das spezielle Hobby des Matthias Wolf aus Karlsburg

Wolgast/Karlsburg

Von Sachsen-Anhalt nach Mecklenburg-Vorpommern: Matthias Wolf hat den Umzug in die Nähe der Ostsee nicht bereut. Seit Dezember 2020 arbeitet der 43-Jährige als Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung in der Außenstelle Wolgast der Greifenwerkstatt des Pommerschen Diakonievereins.

Auch in Bitterfeld war er in diesem Bereich tätig, obwohl er ursprünglich im Metallbau gelernt und gearbeitet hat. „Den Wechsel hin von der Maschine zur Arbeit mit Menschen mit Behinderungen habe ich nie bereut. Da bekommt man so viel Dankbarkeit und Herzenswärme zurück“, hat er erfahren.

Wolf lebt heute in Karlsburg. An die Küste zog es ihn, weil er ein Wasserfreak ist – früher schwamm er wettkampfmäßig, jetzt nur noch als Hobby. Und noch einem speziellen Hobby frönt er: Der Liebe zu amerikanischen Autos. Er besaß vier, jetzt sind es noch zwei – ein Pick-up und ein Van. Letzterer wartet in der heimischen Garage darauf, komplett neu aufgebaut zu werden.

Von Cornelia Meerkatz