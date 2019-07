Greifswald

Feuerwerk und Ryck in Flammen: Während an den Tagen vor allem Familien und Senioren über die Festmeile bummelten, änderte sich die zum Abend die Stimmung beim Fischerfest. Die Jugendlichen trafen sich bei den Fahrgeschäften, um Party zu machen. Liebespärchen bummelten über die Mole. Feuerwerk und die Beleuchtung der Buden setzten den Hafen in ein neues Licht.

MR