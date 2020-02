Daten von Greifswalder Linken ausgespäht? Ermittlungen gegen AfD-nahen Polizisten

Greifswald

Der Polizei steht möglicherweise ein Datenskandal ins Haus: Ein AfD-naher Polizeibeamter aus Greifswald soll personenbezogene Daten linksgerichteter Personen ohne dienstlichen Grund aus Polizeidatenbanken abgerufen haben. Der Polizist und andere Menschen aus dem linken und rechten Spektrum, darunter auch eine junge Greifswalderin (Name der Redaktion bekannt), kommunizierten seit Monaten in der Facebookgruppe „Greifswalder Meinungsplatz“. Der Chat wurde speziell für einen Austausch politischer Ansichten gegründet.

Die junge Frau, die sich in einer linken Partei engagiert, wurde zum Jahreswechsel 2018/19 stutzig: Sie hatte bei der Greifswalder Polizei angerufen, um einen rassistischen Vorfall am Bahnhof zu melden und schrieb über diesen Anruf in der Facebookgruppe.

Kommentar zum Thema: Vorwürfe bringen die Polizei und Caffier in Erklärungsnot

„Wenige Tage später wussten die rechtsorientierten Mitglieder der Gruppe meinen Klarnamen, Initialen, meinen Geburtsort und eine Altersangabe. Vorher war das alles nicht öffentlich“, sagte sie. Für sie bleibt ein schaler Nachgeschmack: „Es ist ein gruseliger Gedanke, nicht zu wissen, wer meine Daten nun haben könnte.“

Staatsanwaltschaft bestätigt Datenabfragen

Sie war nicht die einzige Betroffene – auch ein Mann aus Vorpommern, der sich in der Flüchtlingshilfe engagiert, entdeckte im Februar 2019 Hinweise auf seinen Wohnort in dem Chat. Er erhielt von seinem zuständigen Einwohnermeldeamt auf Nachfrage die Info, dass seine Daten mehrfach abgefragt wurden. Weil der Mann den Polizeibeamten aus Greifswald verdächtigte, stellte er Strafanzeige gegen ihn.

In einem Schreiben, das der OSTSEE-ZEITUNG vorliegt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Stralsund, dass der Polizist vier Datenabfragen über den Mann aus Vorpommern veranlasste – offen bleibt in dem Dokument, ob es dafür einen dienstlichen Hintergrund gab oder nicht. Die Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen ein. „Es gibt keine Erkenntnisse, dass der Beamte an die Daten gelangt ist oder sie an Dritte weitergegeben hat“, sagte ein Sprecher. Alle strafrechtlichen Verfahren gegen den Beamten seien eingestellt.

„Polizist hat seine Macht missbraucht“

Hintergrund: Der Mann aus Vorpommern hatte seine Daten auf anderen Internetseiten veröffentlicht und eine Auskunftssperre beim Einwohnermeldeamt eingerichtet – im Gegensatz zu der jungen Frau, die erst im Zuge dieser Ermittlungen von der Datenabfrage durch den Beamten erfuhr. „Ich vermute, dass der Polizeibeamte meine Daten direkt bei seinem nächsten Dienst nach meinem Anruf abgerufen hat. Er hat damit seine Macht missbraucht.“

Nach OZ-Informationen laufen interne Ermittlungen gegen den Beamten. Das Innenministerium als oberste Dienstbehörde der Polizei wollte das nicht bestätigen. Aber: „Wenn sich ein Verdacht der unberechtigten Datenabfrage bestätigt, bleibt dies nicht ohne Konsequenzen. So etwas dulde ich nicht in der Landespolizei“, sagte Innenminister Lorenz Caffier ( CDU). Zu laufenden Straf-, Ermittlungs- oder Disziplinarverfahren würden grundsätzlich keine Angaben gemacht, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums – mit Verweis auf den Datenschutz.

Rechtliche Konsequenzen drohen

Dem Polizisten drohen nun rechtliche Konsequenzen, sollte sich der Verdacht bestätigen. „ Datenabfragen ohne dienstlichen Hintergrund verstoßen gegen europäische und deutsche Datenschutzvorschriften, was als Straftatbestand, als Ordnungswidrigkeit oder disziplinarrechtlich geahndet werden kann“, teilte das Innenministerium mit. Bei einer unberechtigten Datenabfrage könnten je nach Schwere des Verstoßes Verweise, Geldbußen und Zurückstufungen oder gar die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis folgen. Eine OZ-Anfrage direkt an den Beamten blieb am Montag unbeantwortet.

Landtagsabgeordnete der Linken nicht überrascht

Mignon Schwenke, Greifswalder Linken-Abgeordnete im Landtag in Schwerin, sagte: „Polizeibeamte, die nachweislich personenbezogene Daten an rechte Netzwerke weitergeben, haben in der Polizei nichts zu suchen.“ Sie wundere sich über solche Vorfälle nicht mehr, so Schwenke mit Blick auf die Erkenntnisse zur Gruppe Nordkreuz. Der AfD-nahe Ludwigsluster Kripobeamte Haik J. soll für die Gruppe Nordkreuz persönliche Daten aus Polizeicomputern abgerufen haben.

Kay Bolick von der Hilfsorganisation „Lobbi“ für Betroffene rechter Gewalt, fordert, dass alle Betroffenen darüber informiert werden, ob sie ausgespäht wurden. Er plädiert zudem für regelmäßige Kontrollen von Datenabfragen durch Polizeibeamte.

Für den von der Datenabfrage betroffenen Flüchtlingshelfer ist klar: „Der Polizeibeamte sollte für die Abfragen aus dem Dienst entfernt werden. Dass ein Polizeibeamter aus dem rechten Spektrum mehrmals ohne nachvollziehbaren Grund persönliche Daten abruft, ist eine Gefahr für Menschen aus der Flüchtlingshilfe, der ökologischen Bewegung und für Antifaschisten.“

Mehr über den Autor

Lesen Sie mehr:

Von Christopher Gottschalk