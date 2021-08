Dauerstreit in Wackerow: Gibt es jetzt Neuwahlen?

Wackerow

In den zwei Jahren seit der letzten Wahl lähmtein Streit zwischen der Bürgergemeinschaft und der Allianz von CDU/AfD/Einzelbewerber Thomas Propp die Arbeit der Wackerower Gemeindevertretung.

Neuwahlen könnten ein Ausweg sein und die wünscht sich auch Bürgermeister Torsten Maaß (Bürgergemeinschaft). Das sagte er Dienstagabend auf einer sehr gut besuchten Einwohnerversammlung im Feuerwehrhaus auf Nachfrage eines Bürgers. Aber das sei kaum möglich, so Maaß unter Berufung auf das Innenministerium. Der Gemeinderat müsste dauerhaft beschlussunfähig sein. Das ist nicht zu erwarten, weil selbst beim Rücktritt der Gemeinderäte ausreichend Nachrücker zur Verfügung ständen.

Gemeindevertretung nicht beschlussfähig

Wie es um das Klima in der Gemeindevertretung steht, zeigte die 21 Uhr beginnende Sitzung des Gemeinderates. Die war beschlussunfähig, weil sich die sechs Mitglieder der Allianz entschuldigt hatten. Dem Vernehmen nach war ein Mitglied der Allianz am Dienstag in Schweden. Mit nur fünf Stimmen hätten CDU/AfD/Propp den Widerspruch des Bürgermeisters gegen den Beschluss vom Juli für den Bau eines Solarparks nicht aufheben können. Bei dieser Sitzung hatten übrigens alle fünf Mitglieder der Bürgergemeinschaft gefehlt. Am 20. August tagt der Gemeinderat erneut zum Solarpark.

Es ist auch der Streit um dieses Vorhaben, der die Volksvertretung lähmt. Seit Dezember gab es mehrere Abstimmungen mit unterschiedlichen Ergebnissen. Nachdem der Abgeordnete Arne Christiansen (CDU) im Mai sein Mandat zurückgab und Dieter Drießner nachrückte, gibt es eine Mehrheit für den Solarpark. Der Hintergrund: Christiansen ist einer der Investoren des 32 Hektar großen Parks. Ihm gehören laut Maaß 12,5 Hektar, weitere große Eigentümer sind Uni und Stadt, die durch Pachteinnahmen profitieren. Christiansen durfte als Investor nicht mitstimmen.

Gemeindevertretung heillos zerstritten

Die etwa eineinhalbstündige Debatte auf der Einwohnerversammlung über den Solarpark war von gegenseitigen Vorwürfen geprägt. Wenn die eine Gruppe etwas sagt, ist die andere reflexartig dagegen, fasste der Wackerower Diethard Gerecke zusammen und bekam Beifall. Die Einwohner hätten aber die Gemeindevertreter gewählt, um Sachfragen zu lösen. Er freue sich über jede Kilowattstunde Ökostrom. Den ausgeteilten Handzettel der Bürgergemeinschaft zur Solaranlage bezeichnete Gerecke als Propaganda.

Die Vertreter der Bürgergemeinschaft erklärten, nicht grundsätzlich gegen den Solarpark zu sein. Kritikwürdig sei zum Beispiel, dass der Sitz der Gesellschaft nicht in Wackerow sei, es keinen billigen Strom aus der Anlage für das Dorf gebe, die Natur-Ausgleichsmaßnahmen für den Bau nicht in der Gemeinde stattfänden und eine Begrünung fehle. Roland Wenk (CDU-Fraktionschef) erklärte, dass man noch über die konkrete Ausgestaltung des Parks reden könne.

Vielleicht gibt es doch noch ein Fünkchen Hoffnung für ein Miteinander im Gemeinderat. Den meinte Diethard Gerecke in Äußerungen des Moderators Ricardo Ladwig (Bürgergemeinschaft) zu erkennen.

Von Eckhard Oberdörfer