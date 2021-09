David Wulff (FDP): Die kreativen, klugen und motivierten Köpfe brauchen ein Zuhause

Greifswald

David Wulff ist bereits seit 2003 Mitglied der FDP. Der 35-Jährige ist gelernter Diplomkaufmann, Unternehmer und Softwareentwickler. 2004 war er als sachkundiger Einwohner im Bildungsausschuss des damaligen Landkreises Parchim, dann an der Universität Greifswald und seit 2011 Mitglied des Kreistages Vorpommern-Greifswald. Seit 2019 auch Vorsitzender der Kreistagsfraktion und Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft. Innerhalb der FDP hat er von Beginn an Vorstandsarbeit geleistet und ist seit 2017 sogar als Generalsekretär der FDP im Land.

Er kandidiert, weil die Gesellschaft von einem vielfältigen Miteinander lebt und die Politik auch diese Vielfalt an Meinungen und Lebenseinstellungen benötige, wie Wulff findet. „Die Freiheit des Einzelnen muss dauerhaft vor allzu übergriffigen politischen Entscheidungen geschützt werden.“ Konkret will er diese grundlegenden Motivationen im Schweriner Landtag umsetzen. „Der Landtag in Schwerin ist geprägt von einer trägen großen Koalition und zwei Oppositionsparteien, die zu den gesellschaftlichen Rändern gehören.“

An der aktuellen Politik sieht er aber nicht nur Probleme. In vielen Bereichen werde deutlich lösungsorientierter gearbeitet als angenommen. Den gegenüber würden jedoch die drängenden Probleme nicht ernsthaft angefasst. „Das Thema Digitalisierung wird nur halbherzig vorangetrieben und die Bürokratie erstickt den Innovationsgeist dieses Landes“, so Wulff.

Jedes Kind ist gleich viel wert

Als Direktkandidat für Greifswald hat Wulff ein Herzensthema: „Die Zukunft der alten Mensa als Innovationszentrum ist besonders wichtig. Die Start-up-Szene der Stadt wächst und blüht auf. Doch all die kreativen, klugen und motivierten Köpfe dieser Stadt brauchen ein Zuhause. Die alte Mensa ist der perfekte Ort, um den Grundstein für die weitere positive wirtschaftliche Entwicklung der Stadt zu legen.“ Ein weiteres wichtiges Thema sei die finanzielle Gleichstellung der Schulen in freier Trägerschaft, von denen Greifswald enorm profitiere, so Wulff. „Jedes Kind ist gleich viel wert.“

Zudem setzt Wulff sich für eine bessere Digitalisierung ein. Gerade die Corona-Pandemie habe noch einmal deutlich gemacht, dass eine umfassende Digitalisierung und die notwendige Breitbandversorgung nicht bloß wünschenswert, sondern absolut notwendig sind, erklärt er. Homeoffice, Telemedizin, Industrie 4.0, digitale Landwirtschaft sind Wirtschaftszweige die „auf Breitband beruhenden und vom latenzarmen Internetzugang abhängen.“

Für Greifswald ist ihm wichtig, dass die Stadt die Rolle als eigenständiges Oberzentrum stärker als bisher annehmen und auch Verantwortung für Vorpommern trägt. Die entsprechende finanzielle Ausstattung wird jedoch von Schwerin bestimmt. Gleichzeitig müssten das Auseinanderdriften von Stadt und Land beendet und die Landwirte als Partner und nicht als Gegner verstanden werden.

Von Philipp Schulz