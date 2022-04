Greifswald

Der Fund eines Messers in einer Matratze ändert Mark Pedris Sicht auf das Leben seines Großvaters. Er beginnt, das Leben seines schweigsamen Opas zu hinterfragen, begibt sich auf eine Fahrradreise entlang der Stationen, die sein Großvater als Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg durchlaufen hat. Der Dokumentarfilm „Dear Sirs“ wurde am Dienstagabend an der Uni Greifswald aufgeführt. Etwa 25 Studenten und Professoren kamen und konnten im Anschluss den Regisseur Mark Pedri und die Produzentin Carrie McCarthy kennenlernen.

Enkel zeichnet Leben seines Opas nach

Weder Freunde noch Familie wussten etwas von dem tragischen Hintergrund von Silvio Pedri, der an der Seite der Allierten gegen Nazi-Deutschland kämpfte. Anhand von alten Briefen, Dokumenten und Fotos versucht Mark Pedri das Leben seines Großvaters zu rekonstruieren.

Als Japan 1941 eine amerikanische Flotte bei Pearl Harbor bombardiert, ziehen auch die USA in den Krieg. Silvio Pedri muss zur Armee. Das zweijährige Training zum Soldaten führt ihn quer durch Amerika. „Sich auf den Krieg vorzubereiten ist ein reines Abenteuer“, beschreibt Mark Pedri. „Aber in den Krieg zu ziehen ist die reinste Hölle.“

„Was für ein glücklicher Tag“

„Ich wusste, dass er im Krieg und ein Gefangener war, aber das war auch schon alles. Wir fühlten uns beide mit der Stille zwischen uns wohler, weswegen ich ihn nie dazu gedrängt habe, mehr darüber zu reden. Er hat auch nie freiwillig mehr gesagt“, sagt Mark Pedri. Der Wahrheit auf die Spur zu kommen, motivierte ihn mehr zu erfahren.

Der Weg der beiden Männer, die zwei Generationen trennen, beginnt im französischen Metz an der Mosel. In der Nähe wird Silvio J. Pedri am 14. November 1944 von deutschen Truppen gefangen genommen. Von dort geht es über Heppenheim nach Limburg und nach Sandbostel. „Ich habe über den Holocaust in der Schule gelernt“, heißt es in dem Film, „Silvio lernte ihn in Sandbostel kennen“, heißt es eindrücklich. Erst im April 1945 befreien britische Soldaten das KZ. „Was für ein glücklicher Tag“, schreibt Silvio Pedri in einem Brief über diesen Tag.

Film wird auf Anfrage gezeigt

Die Fahrradreise auf den Wegen seines Großvaters habe ihm eine neue Perspektive auf seinen Großvater gegeben, sagt Mark Pedri. „Er hatte ein gutes Leben. Man kann Wunden heilen. Unterschiede können hinter einem gelassen werden. Frieden kann selbst nach dem größten Horror immer noch erreicht werden.“ Pedri zeigt seinen Film auf verschiedenen Filmfestivals und auch gerne auf Anfrage, die man auf der Webseite www.dearsirsfilm.com stellen kann. Dauer: 93 Minuten.

Von Wiebke Pley