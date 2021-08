Debatte um Gesundheitszentrum: Care Center am Greifswalder Hafen hat geöffnet

Greifswald

Der Bau steht schon lange. Vor wenigen Wochen kam auch Leben in das neue Gesundheitszentrum am Greifswalder Museumshafen, als das Café des Hauses offiziell eröffnete. Seitdem sitzen jeden Tag einige Leute vor dem modernen Rundbau mit der Holzverkleidung und trinken einige Meter abseits des Hafens, versteckt hinter den großen Bäumen und direkt gegenüber dem Ruderclub Hilda, einen Kaffee oder essen eine der veganen Waffeln, die besonders beliebt seien.

Dabei soll hinter den Mauern viel mehr passieren als nur ein Café betrieben werden. Die Vilua Healthcare GmbH hat das Gebäude geplant, gebaut und wird es in wenigen Tagen in Betrieb nehmen. Geschäftsfrüher Claus-Dieter Röhr spricht beim Cafébetrieb von einem „Softopening“. Man wolle sehen, wie die Greifswalder und Touristen das Angebot annehmen. Denn eigentlich plant Röhr etwas ganz anderes: in dem Gebäude sollen Menschen gesund gehalten werden.

Mit dem Kaffee zum Medizin-Check

Für Menschen, die nicht direkt etwas mit der Gesundheitsbranche zu tun haben, mag das Konzept etwas verwirrend klingen, doch Vilua hat damit Erfolg. Rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Röhr und seine Stellvertreterin Susanne Stakowski in ganz Deutschland. Sie arbeiten eng mit Kliniken, Krankenkassen und Unternehmen in der Gesundheitsprävention zusammen. Das neue Care Center in Greifswald soll eines der Aushängeschilder der Arbeit des Unternehmens werden.

CareCenter in Greifswald Quelle: Philipp Schulz

Mit einem Kaffee fängt alles an. Bald soll es den auch am Greifswalder Hafen im eigenen Unternehmensbrand geben – gesunder Kaffee sei das dann, erklärt Röhr. Einmal da, werden Gäste motiviert, die App des Unternehmens zu laden. Hier beginnt dann die medizinische Präventionsarbeit. Mit Fragen, die vorher von Vilua entwickelt wurden, wird ein Gesundheitsbild der Nutzerin oder des Nutzers gezeichnet, das dann in Prozenten ausdrückt, wie gesund man ist. Rutscht man in den gelben Bereich, der etwa bei 60 oder 70 Prozent liegt, macht die App einem Vorschläge für gesundheitliche Beratung.

In Greifswald sollen etwa drei Berater arbeiten und digitale Coachings durchführen. Hier fängt Vilua an, Geld zu verdienen. Ein genauer Preis für die Anwendung in der App stehe noch nicht fest, so Röhr. Acht bis zehn dieser kurzen Coachings könnten aber mit etwa 90 Euro zu Buche schlagen. Der eigentliche Kern des Gebäudes, das Care Center, bleibt nur einem kleinen Prozentsatz der App-Nutzerinnen und Nutzer vorbehalten.

Das Versprechen: Interaktive und schnelle Gesundheitsvorsorge

Die Daten der App werden analysiert. Erkennt der hauseigene Algorithmus eine mögliche Schädigung, auch wenn diese in der Zukunft liegt, wird ein Check im Care Center empfohlen. „Nur vier bis sechs Prozent der Nutzer werden hier untersucht“, prognostiziert Röhr.

Die Tests sollen nicht den Anschein eines Arztbesuches machen. Eine animierte Frau informiert auf riesigen Monitoren über den Verlauf der Untersuchung. Danach folgt die erste Erfassung der Daten: Alter, Gewicht, Geschlecht, Sehtest, Body Mass Index und andere Marker werden im ersten Untersuchungsraum erhoben, bevor es in das Präventiometer geht. Dieses sieht eher aus wie ein Flugsimulator für Kampfflugzeugpiloten, kann aber kaum eine Untersuchung, die der Gesundheit dient, nicht.

Vom Lungenfunktionstest bis zur Knochendichteuntersuchung oder einem Blutbild. Begleitet von einer medizinischen Assistenz machen die Nutzer und Nutzerinnen vieles selbst, erhalten Erklärungen per Video für die folgenden Untersuchungen und machen aktiv mit.

Wenn ab 2022 die digitale Patientenakte in Deutschland Pflicht wird, sollen die erhobenen Daten der Patientinnen und Patienten genau dort landen. Mit ausdrücklicher Erlaubnis zugänglich für Krankenhäuser und Ärzte, die die weitere Untersuchung planen.

Vilua ist glücklich mit dem neuen Standort

Der Betrieb soll nach und nach beginnen. Marketing steht als nächstes an. Café und Care Center müssen bekannter werden. Vor drei Jahren waren Röhr und sein Unternehmen, das damals noch einen anderen Namen hatte, in aller Munde. Das Care Center sollte einen Platz direkt am Museumshafen finden, wo heute Breege und Stubnitz ihre Liegeplätze haben.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine breite Initiative formierte sich gegen das Vorhaben, die Greifswalder Bürger stritten bitterlich um den Nutzen des Museumshafens. Röhr selbst ist den Gegnern des eigentlichen Bauplatzes dankbar. „Wir haben die Ruhe und den Blick auf den Ryck, sind aber trotzdem mittendrin. Außerdem hat uns der neue Standort einen Parkplatz erlaubt.“

Von Philipp Schulz