Vorpommern-Greifswald

Bei einem Rettungsdiensteinsatz in Rothenklempenow im landkreis Vorpommern-Greifswald sind am Freitagabend ein Defibrillator der Marke Corpuls, Modell „C3“, und ein modularer Patientenmonitor abhanden gekommen. Laut IOnformation des Landkreises gehe von den Geräten akute Lebensgefahr aus, da sie nur von geschultem Fachpersonal bedient werden dürfen. Der Landkreis bittet daher um sofortige Rückgabe der Geräte an den Rettungsdienst. Hinweise bitte an Telefon 03834 87 60 28 33.

„Es handelt sich bei dem Gerät um ein Medizinprodukt der Klasse 2b, welches nur durch speziell ausgebildetes medizinisches Personal bedient werden darf. Da diese Geräte nur von geschultem Fachpersonal verwendet werden dürfen, besteht bei unsachgemäßer Handhabung akute Lebensgefahr. Bitte geben Sie Hinweise zum Verbleib der Geräte jederzeit unter der genannten Telefonnummer an uns weiter“, sagt Dr. Timm Laslo, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Von OZ