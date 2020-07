Dekra-Check in MV vor 30 Jahren: "Es waren mitunter wilde Zeiten"

Rostock

Das typische Knattern eines Trabant-Motors erklingt in der Prüfhalle. Dann rollt das 26-PS-Gefährt auf eine der Hebebühnen der Rostocker Dekra-Niederlassung. „Ein vertrauter Sound. Mein erstes Auto war 1977 ein sieben Jahre alter Trabi“, sagt Dr.-Ing. Manfred Preetz. Dann nimmt der Chef der Niederlassung und Gebietssprecher der Sachverständigen-Organisation den Unterboden des grünen „Kübels“ unter die Lupe.

Cabrio ist ein Limousinen-Umbau

„Verschlissene Vorderachsbuchsen waren einer der Hauptmängel des ansonsten recht robusten DDR-Kultmobils“, erklärt der 64-Jährige. Zu den Schwachstellen des Zwickauer Dauerbrenners gehörten auch poröse Kraftstoffleitungen und Risse in der Mitte der Trägergruppe. Dass es sich bei dem auf der Hubbühne stehenden Cabrio, das wie ladenneu wirkt, um einen Limousinen-Umbau handelt, hat der Experte sofort erkannt.

Die Vorderachsbuchsen gehörten zu den Schwachstellen des Trabis. Bei diesem Oldie-Umbau sind sie tadellos in Schuss. Quelle: Martin Börner

Prüfungen erfolgten oft in Zelten

Kein Wunder. Prüfte Preetz doch seit 1991 auf Rügen, in Stralsund und in Rostock auch Hunderte Trabis. Er kam wie viele seiner Mitstreiter aus dem früheren Kraftfahrzeugtechnischen Amt der DDR. „Wir haben zu Beginn in Zelten oder aber in angemieteten alten Gebäuden gearbeitet. Dort stand nach heftigen Regenfällen das Wasser oft kniehoch. Es waren mitunter wilde Zeiten“, erzählt der Kfz-Profi seinem Nachfolger Matthias Stenau (51). Der Maschinenbauer stammt aus dem Münsterland ( Nordrhein-Westfalen).

Pkw-Bestand fast verdoppelt 1988 gab es aufdem heutigen Gebiet von MV rund 449 000 Pkw. 2010 waren im Nordosten 809 762 Pkw zugelassen. 1100 Pkw-Oldtimer trugen ein sogenanntes H-Kennzeichen. Zu Beginn des Jahres 2020waren hierzulande 864 963 Pkw registriert. 4298 Fahrzeuge besaßen ein H-Kennzeichen.

Die Angst vor der Schrottpresse

Zu Wende-Zeiten fürchteten manche hiesige Autobesitzer, sich mit ihren Gefährten zur Schrottpresse begeben zu müssen. Waren doch ab 1. Oktober 1990 alle seit 31. Oktober 1963 zugelassenen Fahrzeuge zur Pflichtüberprüfung vorzustellen. Und nicht nur die Ergebnisse der damals 153 Dekra-Stützpunkte auf dem Gebiet des ehemaligen Territoriums des Bezirkes Rostock waren eindeutig: Jedes dritte Auto hatte erhebliche Mängel. Ausgeschlagene Lenkungsteile, „blinde“ Scheinwerfer, verschlissene Bremsen und korrodierte Bremsleitungen stellten große Sicherheitsprobleme dar.

Dr.-Ing. Manfred Preetz, Dekra-Niederlassungsleiter Rostock-Stralsund und Dekra-Gebietssprecher MV. Quelle: Klaus Amberger

„Schätzchen“ akribisch gepflegt

„Doch in den wenigsten Fällen war gar nichts mehr zu retten“, betont auch Thomas Gramsch (56). Der Diplom-Ingenieur arbeitete damals noch für den Tüv Nord in Rostock. Die meisten der Trabi- und Wartburg-Besitzer hatten viel improvisiert und ihre rollenden „Schätzchen“ akribisch gepflegt. In den Fachwerkstätten konnten nun selbst massive Schäden an Quer- und Längsträgern behoben werden. Besonderes Kopfzerbrechen, da ist sich der Fachabteilungsleiter Prüfwesen mit seinem Chef Preetz einig, bereiteten den Kfz-Sachverständigen einige der westlichen Fabrikate.

ADAC-Experte: Viel Geld für viel Schrott

Was da in Massen oft auf der grünen Wiese feilgeboten wurde, war meist deutlich in die Jahre gekommen. Und die Mängelliste nach fachmännischer Prüfung fiel lang aus. Diese Erfahrung machte auch der Chef des 1991 eröffneten ADAC-Prüfzentrums in Rostock-Lütten Klein, Holger Gramm (63). „Von 20 am Tag geprüften Fahrzeugen fielen elf bis zwölf mit schweren Mängeln durch“, resümiert der Kfz-Meister. „Viele gutgläubige Ostbürger haben damals für viel Geld viel Schrott gekauft“, sagt der heutige Geschäftsstellen-Leiter des Stützpunktes des ADAC Hansa in der Hansestadt.

Viele Zweitwagen vernachlässigt

Den Prüfingenieuren machte ab Mitte der 90er Jahre ein zusätzlicher Umstand zu schaffen: Die einst gut gepflegten Ost-Autos wurden häufig nur noch als kaum beachtete Zweit-Fahrzeuge genutzt. Die Folge: Ihre Pflege ließ spürbar nach. Und der allgemeine technische Zustand der Fahrzeuge verbesserte sich auch bundesweit nicht erheblich. So wiesen beispielsweise 2009 rund 22 Prozent der über sieben Jahre alten Pkw erhebliche Mängel auf. Dazu gehörten Defekte an der Beleuchtung, an den Bremsen, Reifen und den Radaufhängungen. Das Durchschnittsalter betrug damals 8,2 Jahre.

Thomas Gramsch, Fachabteilungsleiter Prüfwesen der Rostocker Dekra-Niederlassung, zeigt einen unbrauchbaren Reifen, der nach einer Vollbremsung eine „Bremsplatte“ aufweist. Quelle: Martin Börner

Elektronische Helferlein dominieren

Nach 30 Jahren Deutschland einig Autoland hat vor allem die Sicherheitstechnik einen enormen Sprung gemacht. ABS, das elektronische Stabilitätssystem ESP und eine Vielzahl von Airbags gehören beispielsweise zur Standardausstattung in den Pkw. Nicht zuletzt die vielen elektronischen Helferlein, zum Beispiel Abstands-, Notbrems- und Spurwechselassistenten, erleichtern das Fahren. „Es besteht die Gefahr, dass wir unter anderem das Gefühl für Geschwindigkeit verlieren“, erklärt Stenau. Deshalb komme dem umfangreichen Elektronikcheck, der immer mehr Zeit erfordere, große Bedeutung zu.

Moderner Fahrzeugcheck: Mittels Hauptuntersuchungsadapter (r.) und einem speziellen Handy können die Dekra-Fachleute Fahrzeugsystemdaten auslesen und prüfen. Quelle: Martin Börner

Viele erhebliche Mängel

Und was nützt alle Spitzentechnik, wenn es an der grundlegenden Fahrzeugsicherheit fehlt. Defekte Lichtelemente, desolate Bremsen, Achsen, Räder, Reifen und Fahrgestelle sowie lärmende, weil durchgerostete Auspuffanlagen – auch heutzutage stoßen die Fachleute auf viele dieser erheblichen Mängel. Allein bei den 129 000 Hauptuntersuchungen der Dekra-Niederlassung Rostock-Stralsund im vergangenen Jahr wurden in 20,48 Prozent der Fälle derartige Probleme festgestellt.

Technische Prüfstelle für Ostdeutschland Zum 1. Juli 1990 wurde der heutige Dekra e.V. Dresden von der ersten frei gewählten DDR-Regierung beauftragt, eine Technische Prüfstelle für Ostdeutschland aufzubauen.Bis zum 1. Oktober 1990musste ein flächendeckendes Netz an Niederlassungen und Prüfstellen aufgebaut werden. Innerhalb kürzester Zeit wurden mehr als 2000 Mitarbeiter ausgebildet, rund 50 Millionen Mark wurden investiert.Am 1. Oktober 1990 istdie Prüfpflicht für Kraftfahrzeuge in der Noch-DDR in Kraft getreten. Schon gut ein Jahr später, Ende Oktober 1991, vergibt Dekra die einmillionste Prüfplakette.Die Prüfung von Fahrzeugen erfolgte in Kombination mit der großen Umkennzeichnungs-Aktion. In den damaligen Bezirkshauptstädten und zehn weiteren wichtigen Städten im Osten wurden große Zelte – darin befand sich moderne Kfz-Prüftechnik – aufgebaut. Der Einstieg in den neuen Bundesländern „war nichts anderes als eine Rückkehr“, erklärt Clemens Klinke, Vorstandsvorsitzender des Dekra e.V. Dresden. Denn am 30. Juni 1925 war der Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V. beim Amtsgericht Berlin-Mitte ins Vereinsregister eingetragen worden. Wenige Jahre später war die Organisation fast flächendeckend vertreten, unter anderem in Rostock, Magdeburg, Frankfurt/Oder und Berlin.Die amtlich anerkanntenSachverständigen und Prüfingenieure der Dekra führten 2018 im Osten 2 126 928 Hauptuntersuchungen ( HU) durch, in MV waren es 297 588 dieser Checks. Im vergangenen Jahr lag die HU-Zahl bei 2 188 103 bzw. 307 805 im Nordosten. Der Marktanteil derSachverständigenorganisation Dekra bei den periodischen Hauptuntersuchungen betrug im vergangenen Jahr bundesweit 33,49 Prozent. Im Osten lag er bei 49,04 und in MV bei 52,94 Prozent.

Fahrzeugalter steigt stetig

„Das Auto ist auch im Nordosten vielfach vom Luxus- zum reinen Gebrauchsgegenstand geworden. Es wird gefahren, bis selbst dem Laien gravierende Defekte auffallen“, betont Gramsch. Tatsache ist: 2009 betrug das durchschnittliche Fahrzeugalter hierzulande 8,2 Jahre. Aktuell sind es 9,8 Jahre. Tendenz: steigend. Ob kaputte, mit Stanniolpapier umwickelte Bremsschläuche, hauchdünne Bremsscheiben, an Originalträger angeklebte Bremssteine – Preetz hat schon fast alles gesehen. Und die Dunkelziffer der Mängelkarossen auf unseren Straßen sei nicht unerheblich. Deshalb ist er sich sicher, dass auf seine Kollegen auch in den kommenden Jahren enorm viel Arbeit bei den Fahrzeugprüfungen wartet.

Von Volker Penne