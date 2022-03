Greifswald

Immer wenn Marlies Schmidt aus Grimmen ins Krankenzimmer ihres Mannes kam, hatte er schon seine Tasche gepackt und zog sich an. „Er wollte nach Hause und hat nicht verstanden, warum er hier war“, berichtet die 78-Jährige. Nach und nach verschlechterte sich sein psychischer Zustand, die wachen Momente seien seltener geworden, berichtet seine Frau.

Eigentlich sollte ihr Mann an der Greifswalder Unimedizin operiert werden. Doch dann erkrankte der 80-Jährige an einem Delir. Dabei handelt es sich um eine akute Bewusstseinsstörung, die mit Verwirrtheit, Angstzuständen, Halluzinationen und Panikattacken einhergehen kann. Eine belastendende Situation für die Betroffenen sowie für die Angehörigen. Und eine Herausforderung für Pflegekräfte sowie Ärzte. Denn der Umgang mit an Delir erkrankten Patienten erfordert Fingerspitzengefühl.

Delir-Team vorerst in drei Kliniken eingeteilt

„Es gibt Patienten mit Delir, die glauben, dass die Medikamente vergiftet sind oder dass sie durch die Wanduhr im Zimmer abgehört werden“, sagt Liane Janßen, Krankenschwester und Pflegeexpertin für Menschen mit Demenz. Sie gehört zum Delir-Team der Unimedizin, das aus zwei Ärzten, insgesamt drei geschulten Pflegekräften und einer Apothekerin besteht. Das Team kümmert sich speziell um an Delir erkrankte Patienten oder um Patienten, die Gefahr laufen, ein Delir zu bekommen.

Da sich das Projekt noch in der Pilotphase befindet, ist das Team vorerst nur für drei Bereiche der Unimedizin zuständig. Dazu zählen die Neurologie, die Innere Medizin A und die Allgemeine Chirurgie. Das Team testet alle neu aufgenommenen Patienten der Kliniken ab 65 Jahre auf ihre psychischen und mentalen Zustände. Sind sie geistig verwirrt? Wissen sie, wo sie sind? Haben sie Angst?

All das versuchen die Mitarbeitenden durch Befragungen und Gedächtnistests herauszufinden. „Wenn die Patienten ein Delir erleiden, begleiten wir sie in der Klinik. Wir gehen jeden Tag hin und schauen, wie es ihnen geht, wie ihre Orientierung ist und machen erneut Kurztestungen. Wir begleiten sie zu den Untersuchungen und bauen eine Bindung auf, damit sie uns vertrauen“, erklärt Liane Janßen.

„Er lag auf der Wachstation, wusste aber auch davon nichts“

Wie wichtig die Arbeit des Delir-Teams ist, erlebten Marlies Schmidt und ihr Mann am eigenen Leib. Nachdem bei ihrem Mann das Delir diagnostiziert wurde, kümmerte sich Liane Janßen um ihn. „Ich war extrem froh, dass ich wusste, dass jemand bei ihm ist. Sie hat ihm und mir viel Mut gemacht“, sagt Marlies Schmidt.

Das Delir ihres Mannes sei schleichend losgegangen. Ende September bis Anfang November vergangenen Jahres wurde der 80-Jährige in der Klinik behandelt, weil er sich einen Keim eingefangen hatte. „Er wurde isoliert und hatte niemanden im Zimmer zum Unterhalten. Er konnte nicht mal den Kopf aus der Tür strecken. Da fing das Delir langsam an“, sagt Marlies Schmidt. Am 5. Januar wurde er nochmals eingeliefert. Erneut war er ganz allein im Zimmer, erneut erlitt er ein Delir.

Die Situation verschlechterte sich weiter, als er vier Tage später stürzte und sich eine Rippenfraktur zuzog. „Er lag auf der Wachstation, wusste aber auch davon nichts. Dann wurde er nachts notoperiert. Danach war er auf vier verschiedenen Stationen. Auf all diesen haben Frau Janßen und Frau Meier (Apothekerin des Delir-Teams, Anm. d. Red.) ihn begleitet. Ich konnte immer bei Frau Janßen anrufen. Das hat mich so beruhigt. Ich bin dem Team sehr dankbar“, sagt Marlies Schmidt.

Die Auslöser für ein Delir sind vielfältig. Es kann durch einen Infekt, ein Nieren- oder Leberversagen, einen Schlaganfall oder auch durch Flüssigkeitsmangel auftreten, erklärt Dr. Robert Fleischmann, stellvertretender ärztlicher Leiter des Projekts und Oberarzt der Klinik für Neurologie. Betroffen sind meist ältere Menschen.

Denn das Netzwerk im Gehirn sei bei dieser Personengruppe nicht mehr so stabil, so Fleischmann. „Wenn Demenz, altersbedingter Abbau oder auch Medikamente die Netzwerkfunktion stören und dann etwas dazukommt, das dieses Netzwerk durcheinanderbringt, kommunizieren die Hirnregionen nicht mehr geordnet miteinander. Das löst eine Bewusstseinsstörung aus“, erklärt der Arzt weiter.

Viele Delir-Fälle können verhindert werden

Zwar können bestimmte Medikamente die Delirium-Symptome lindern. Für eine schnelle Besserung benötigen die betroffenen Patienten jedoch geschulte Pflege, so Fleischmann weiter. „Dem Netzwerk muss wieder auf die Sprünge geholfen werden, so dass es sich neu vernetzen kann. Das geht vor allem über verbale Kommunikation.“

Laut Studien erholt sich ein Drittel der Betroffenen nicht wieder von einem Delir und verbleibt mit einer kognitiven Funktionsstörung, aus der sich eine Demenz entwickeln kann. Deshalb sei die Prävention ein wichtiger Baustein, um ein Delir vorab zu unterbinden und zu lindern. „Ein Drittel der Delir-Fälle kann durch ein Delir-Team verhindert werden. Wenn sich beispielsweise das Nierenversagen verschlechtert, der Patient noch nicht delirant ist, das Hirnnetzwerk durch ein Delir-Team aber regelmäßig wieder stabilisiert wird, indem ihm immer wieder gesagt wird, wo er ist und was er hat, kann ein Delir abgewehrt werden“, erklärt Fleischmann weiter.

Marlies Schmidts Mann hatte Glück: Sein Zustand verbesserte sich zum Ende des Krankenhausaufenthalts wieder. Die Grimmenerin ist sicher, dass das Delir-Team der Unimedizin einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat. Deshalb hofft sie, dass das Projekt auch nach der zunächst angelegten Frist von zwei Jahren, die im Sommer 2023 endet, verlängert wird.

