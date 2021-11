Demmin: Mädchen seit Donnerstag vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Demmin

In Demmin ist seit Donnerstag die 13-jährige Celine Unger vermisst. Nun bittet die Polizei auch die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen zuletzt am Donnerstag gegen 7 Uhr in der August-Bebel-Straße nahe ihrer Wohnung in Demmin gesehen. Seitdem ist sie verschwunden.

Celine ist circa 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat lange, dunkelbraune Haare. Sie trägt eine dunkle Jacke und eine dunkle Jogginghose mit bronzefarbenen Streifen.

In Demmin wird seit Donnerstag eine 13-Jährige vermisst. Quelle: privat

Die bisherige Fahndung lief ohne Erfolg. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998-254 224, jeder anderen Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ /sala