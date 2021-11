Demmin

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Goethestraße in Demmin sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Verletzt wurde durch das Feuer niemand und auch Nachbarhäuser blieben von den Flammen unberührt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Den Beamten zufolge ereignete sich der Brand bereits am Montagmorgen und konnte innerhalb von gut 30 Minuten gelöscht werden.

Zeugen, die gegen 10 Uhr im oder am Haus jemanden bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03992 / 25 42 24 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ