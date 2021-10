Heringsdorf/Demmin

Martina Haase hat es fast schon geahnt: 240 Euro hat sie in den Sand gesetzt. Denn außer einem wertlosen Stück Papier hat sie für das Geld nichts weiter in der Hand. Das wertlose Stück Papier ist ein Gutschein der Demminer Peeneschifffahrt Ingo Müller für eine Schifffahrt auf dem Amazonas des Nordens. Die Heringsdorferin hat zusammen mit ihren Geschwistern im vergangenen September dem Vater zum 85. Geburtstag den Gutschein geschenkt.

Zusammen mit seiner gerade 80 Jahre alt gewordenen Lebenspartnerin sollten die Senioren in diesem Sommer einen wunderbaren Tag auf der Peene verbringen. Das war der große Wunsch des Vaters, nachdem er im NDR einen Beitrag über eine eintägige Flusskreuzfahrt auf der Peene gesehen hatte.

Flusskreuzfahrt wurde auf 2021 geplant

„2020 war die Reise nicht mehr möglich, daher planten wir gleich für 2021. Noch im Juni telefonierte ich mit dem Kapitän Müller persönlich. Der versicherte, dass Ende August der Fahrt nichts im Weg stehen würde. Ich solle lediglich im Juli anrufen, um den genauen Termin auszumachen“, schildert Haase. Sie ging fest davon aus, dass es mit der Fahrt ihres Vaters klappen würde.

Doch daraus wurde nichts, denn sämtliche Kontaktaufnahmen zur Peeneschifffahrt, die Christina Haase seit Juli dieses Jahres unternahm, scheiterte. Selbst Einschreiben kamen ungelesen zurück. „Nun ist mein Vater schon 86 Jahre alt und er fragt oft, was denn mit der Fahrt ist. Wir verlangen vom Unternehmen unser Geld zurück, doch es erfolgt keine Reaktion. Wir fühlen uns abgezockt und arglistig getäuscht“, sagt die Insulanerin.

Im Demminer Rathaus kennt man das Dilemma

Tatsächlich meldet sich niemand mehr unter der angegebenen Rufnummer des Schifffahrtsunternehmens. Im Rathaus der Stadt Demmin und in der Stadtinformation kennt man das Problem mit dem Unternehmen, denn Christina Haase ist bei Weitem nicht die Einzige, die jetzt einen wertlosen Gutschein in der Hand hält.

In der Stadtinfo haben sich zahlreiche Touristen gemeldet, die gebuchte Fahrten für die Peene oder den Kummerower See einlösen wollten. „Wir wissen um die Vorfälle, können aber als Stadt nicht helfen“, sagt der stellvertretende Demminer Bürgermeister Ronny Szabow. Der frühere Kapitän ist schwer erkrankt und es sei völlig aussichtslos, dass er je wieder ein Schiff führt, erklärt der zweite Mann der Stadt Demmin.

Stadt kündigt Pachtvertrag

Aus diesem Grund werde die Stadt auch zum Jahresende den Pachtvertrag für die Liegeplätze der beiden Schiffe, die einst Müller gehörten, kündigen. Müller selbst lebe noch in Demmin, sei aber nur schwer zu erreichen. Die Schiffe der einstigen Peeneschifffahrt liegen seit neun Monaten im Hafen von Demmin und dümpeln vor sich hin. Einnahmen werden damit nicht erzielt, wobei das bei einem der Schiffe schlichtweg auch nicht mehr möglich ist, da der Motor bereit ausgebaut wurde und der Kahn selbst einer Rostlaube gleicht.

Auch durch die geöffnete Kahldenbrücke in Demmin sollte für den Jubilar eigentlich die Reise gehen. Quelle: Norbert Fellechner

„Der Familie aus Heringsdorf wird nichts weiter übrig bleiben, als den Klageweg zu beschreiten, wenn sie ihr Geld wiederbekommen möchte“, erklärt der Vize-Bürgermeister. Gleichzeitig macht er ihnen aber wenig Hoffnung auf Erfolg, da es zahlreiche Gläubiger gebe. Einer, der noch viel Geld zu erhalten habe, sei die Stadt Demmin mit ihren ausstehenden Pachtgebühren. Dann gebe es noch Kredite bei Banken. „Leider kommen dann solche kleinen Beträge wie die 240 Euro des Gutscheins immer erst zum Schluss“, weiß Ronny Szabow.

Stadt Demmin hat neuen Anbieter von Peene-Fahrten

Christina Haase weiß nicht, ob sie das wirklich machen wird. „Wenn sich vielleicht mehrere Leute zusammenschließen, denen es wie uns ergangen ist, würde ich mich beteiligen. Aber allein – da kostet ein Anwalt mehr als der 240-Euro-Gutschein“, so ihre Argumentation. Ihr Vater sei zwar immer noch sehr traurig wegen der ausgefallenen Fahrt auf der Peene. Aber die Kinder und Enkel hätten sich große Mühe gegeben und ihm mit einer anderen Fahrt eine Freude bereitet. „Zudem hoffen wir, dass wir ihn zu Silvester auf die Insel holen können, damit er den Jahreswechsel auf Usedom verbringt“, sagt die Heringsdorferin.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Demmin ist man unterdessen froh, dass es nach dem Ausfall der Fahrgastschifffahrt gelungen ist, einen neuen Anbieter für solche Fahrten zu finden. „Die in Waren ansässige Blau-Weiße Flotte fährt künftig auf dem Amazonas des Nordens und dem Kummerower See. Erste Ausflüge finden sogar noch in diesem Herbst statt“, freut sich Ronny Szabow im Demminer Rathaus.

Von Cornelia Meerkatz