Greifswald

Jeder Mecklenburger kann beim Blick auf die Karte sehen, wo neue Windräder gebaut werden dürfen und wo nicht. Die drei zuständigen Planungsverbände haben Eignungsgebiete beschlossen. In Vorpommern, genauer gesagt den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen, ist das nicht der Fall. Nach einer vierten Anhörungsrunde könnten Eignungsgebiete von der Verbandsversammlung am 16. Juni um 15 Uhr, voraussichtlich im Greifswalder Kulturbahnhof, in öffentlicher Sitzung beschlossen werden.

Gegen den nach ihrer Ansicht unkontrollierten Windkraftausbau macht „Freier Horizont e. V.“ mobil. Am 20. Mai ruft der Verein zur Teilnahme an einer Mahnwache von 9 Uhr bis 9.45 Uhr – mit Mundschutz und Abstand – vor dem Greifswalder Rathaus auf. An diesem Tag findet die nichtöffentliche Sitzung des Vorstandes des Planungsverbandes im Bürgerschaftssaal statt. Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Planungsverbandes stellen den aktuellen Entwurf für Eignungsgebiete vor. Zwei wurden gestrichen, zwei kommen hinzu, wie Geschäftstellenleiter Roland Wenk informierte.

Anzeige

2100 Stellungnahmen zu Eignungsgebieten

„Von demokratischer Planungskultur einer kommunalen Organisation, denn als solche versteht sich der Regionale Planungsverband, kann hier keinesfalls die Rede sein“, sagt Gilbert Schulz, Sprecher von Freier Horizont für Vorpommern. „Eine wirkliche demokratische Öffentlichkeitsbeteiligung ist eh nicht vorgesehen, betroffene Bürger und Kommunen haben lediglich minimale Eingriffsrechte über Stellungnahmen.“ Wenk kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Jede Person könne sich äußern, zu den Eignungsgebieten habe es aktuell 2100 Stellungnahmen gegeben, erinnert er.

Weitere OZ+ Artikel

Verein: Schädigung der küstenfernen Bereiche

„Wenige verdienen mit Windkraft sehr viel Geld auf Kosten der ohnehin überlasteten Allgemeinheit, die den durch die verfehlte ‚ Energiewende‘ bereits europaweit teuersten Strompreis zu zahlen hat“, so Gilbert Schulz. „Die Windindustrie ist ein Hemmnis für die touristische Entwicklung auch der küstenferneren Regionen des Landes, wirkt abschreckend auf Zuzugswillige, bietet dagegen aber nur vergleichsweise wenigen Menschen Arbeit.“

Nur sieben Eignungsgebiete in Vorpommern-Rügen

Im dritten Entwurf gab es nur ein Eignungsgebiet in Küstennähe, und zwar bei Gingst auf Rügen. In Vorpommern-Rügen waren es sieben, wobei im Altkreis Ribnitz-Damgarten gar kein neues Windrad stehen sollte. In Vorpommern-Greifswald wird nur Usedom bei insgesamt 40 Eignungsgebieten ausgespart. Betroffene Gemeinden machen Front gegen neue Anlagen, zuletzt im Greifswalder Umland in Behrenhoff, Dargelin und Dersekow.

Bei der dritten Anhörung gingen „nur“ 1079 Stellungnahmen ein. In der Verbandsversammlung gab es acht Gegenstimmen, darunter vom jetzigen Landrat Vorpommern-Greifswalds Michael Sack ( CDU).

Keine Eignungsgebiete heißt nicht kein Windradbau. Die alternativen Energieerzeuger sind, wie das im Planungsdeutsch heißt, privilegiert. Das heißt, es darf gebaut werden, wenn das Baurecht, Naturschutz, Denkmalschutz usw. nicht dagegen sprechen. Befürworter der Eignungsgebiete argumentieren auch mit der Verhinderung von Wildwuchs.

Von Eckhard Oberdörfer