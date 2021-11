Greifswald

Insgesamt zwischen 150 und 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrierten am Montagabend am Greifswalder Mühlentor gegen eine Impfpflicht und die Corona-Auflagen. Sie standen quer auf dem ganzen Boulevard, zwischen Spiegelkiosk und Greifen-Apotheke. So viele Menschen waren dem Aufruf „Mein Körper, meine Wahl - für echte Impffreiheit und verhältnismäßige Politik“ noch nie zuvor gefolgt.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten Schilder. „Impfen tötet langsam“, „Lasst euch nicht spalten“ oder „kein Impfzwang“ war darauf zu lesen. Aufgerufen zu der Demonstration hatte eine Gruppe um den Greifswalder Physiker Andreas Pieper. Er organisiert bereits seit April Corona-Demos auf dem Greifswalder Markt.

Maskenpflicht wird nur sporadisch umgesetzt

Während der Demonstration, die sich nicht bewegte, sondern über etwas mehr als eine Stunde an Ort und Stelle blieb, gab es mehrere Redebeiträge und musikalische Einlagen. An die Auflagen wurde sich nur sporadisch gehalten. Die Versammlungsbehörde hatte angewiesen, dass Menschen die nicht zum selben Haushalt gehören, mindestens 1,5 Meter Abstand halten sollten. Zudem galt eine Maskenpflicht. Nur einige hielten sich daran, die Polizei setzte sie nur in wenigen Fällen durch.

Am vergangenen Mittwoch demonstrierten bereits 400 Menschen in Wolgast gegen eine Impfpflicht. Die eigentlich als Mahnwache angemeldete Veranstaltung wurde zu einem Demozug.

Von Philipp Schulz