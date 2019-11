Sicherheits- und Ordnungsgesetz: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Greifswald

In Greifswald findet am Sonnabend eine Demonstration gegen die geplante Änderung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (SOG) statt. Was verbirgt sich hinter dem Gesetzentwurf und warum gibt es so viel Kritik. Einige Antworten hier.

Was ist neu?

Im Gesetzentwurf wird einiges komplett neu geregelt, anderes wird lediglich den technischen Neuerungen angepasst. Oder, wie Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) es vor kurzem im OZ-Interview ausdrückte: „Die geltenden Gesetze für die Telefonüberwachung sind entstanden, da gab es noch feste Leitungen und die Handys waren schwere Koffer.“ Viele der neuen Maßnahmen sind zur Gefahrenabwehr gedacht, also zum Beispiel der Verhinderung von Terroranschlägen und beziehen sich auf Situationen, bei denen es um begründete, schwere Verdachtsmomente geht.

Neu ist unter anderem die Möglichkeit der Online-Durchsuchung, also der heimliche technische Eingriff in Smartphones und Computer und das Auslesen der Daten. Hierfür braucht es einen richterlichen Beschluss.

Neu ist auch, dass bei schwerwiegenden Verdachtsfällen die Kommunikation via verschlüsselten Messengerdiensten wie Whatsapp abgelesen werden darf. Auch hierfür ist aber ein richterlicher Beschluss nötig.

Auch der Einsatz von Drohnen hat erstmals Einzug ins Gesetz gefunden. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird angemahnt, der Einsatz von Drohnen bei Veranstaltungen, der verdeckten Observation von Personen, aber auch der Suche nach Vermissten, der Ortung von Mobiltelefonen, oder zum Zugriff auf WLAN-Netzwerke ist vorstellbar, auch hier müssen aber berechtigte Verdachtsfälle vorliegen.

Ordnungsbehörden sollen ein Festhalterecht bekommen, bis die Polizei eintrifft – sollte sich ein Schwarzfahrer zum Beispiel nicht ausweisen können. Auch die Zollbeamten bekommen mit der „Eilzuständigkeit“ mehr Befugnisse. Sie können Eingreifen, wenn „unmittelbares polizeiliches Handeln“ erforderlich ist. Privates Securitypersonalbei Großveranstaltungen soll im Vorfeld gecheckt werden können.

Auch die sogenannten „Bodycams“ der Polizei und die mögliche Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen sind im Gesetzentwurf erwähnt. Wenn der Verdacht bestehet, dass eine Person aussergewöhnlich schwere Straftaten plant, kann diese zur „gezielten Kontrolle“ausgeschrieben werden, dann sind jederzeit z.B. Personen und Fahrzeugdurchsuchungen möglich.

Diskussionsforum in Greifswald: Prof. Kirsten Wiese (Hochschule für öff. Verwaltung, Bremen), Marie Bröckling (Journalistin Netzpolitik.org), Heinz Müller (Datenschutzbeauftragter MV) und Moderator Florian Meier vom Arbeitskreis kritischer Juristen. Quelle: Anne Ziebarth

Was wird kritisiert?

Aufdeckung von Kinderpornografieringen, Suche nach Vermissten, Verhinderung eines Terroranschlages. Diese wichtigen Aufgaben muss die Polizei so gut wie möglich erfüllen können, das steht außer Frage. Dennoch ist die Reihe der Kritiker an der Fassung des Gesetzes lang. Auf einer Veranstaltung des Lehrstuhls für öffentliches Recht in Greifswald zum Thema SOG gab es einen Einblick in die häufigsten Kritikpunkte.

Neben inhaltlichen Aspekten stört den Landesdatenschutzbeauftragten Heinz Müller zum Beispiel bereits die mangelhafte Lesbarkeit des Gesetzes mit einer Unmenge an Querverweisen. „Ein Gesetz sollte so formuliert sein, dass es auch ein Laie versteht“, sagte er. „Das Gesetz hat eine hohe Eingriffstiefe. Das ist ja gewollt, aber dann muss auch gesichert sein, dass sowohl Polizisten als auch Demonstranten eine Chance haben, dieses Gesetz zu verstehen.“

Mit der Einführung von Software, die zum Ausspähen von Smartphones und Computern genutzt werde, würde man bewusst Sicherheitslücken offen lassen, bemängelte Netzpolitik.org- Journalistin Marie Bröckling auf ebendieser Veranstaltung. Der Zoll habe bereits einen „Trojaner“ eingesetzt, erzählte sie, der Chaos Computer Club hätte daraufhin gravierende Probleme des Programms offengelegt. „Es wurden auch Daten gesammelt, die nicht hätten gesammelt werden dürfen, zum Beispiel angefangene Nachrichten, die aber nicht abgeschickt wurden.“

„Ich habe noch ein anderes Problem mit dem Gesetz. Wer kontrolliert denn, was die Beamten dann auf den PCs dann überhaupt machen?“, fragte Heinz Müller. „Es gibt einen Bereich, der nennt sich private Lebensgestaltung, der darf eigentlich nicht angetastet werden.“ Für die Kontrolle der Maßnahmen, die letztendlich durchgeführt werden, sei nach der Gesetzesvorlage der Datenschutzbeauftragte der Polizei verantwortlich. „Ich will nichts unterstellen, aber ich denke, dass eine neutrale Stelle dafür besser geeignet ist, als ein weisungsgebundener Beamter“, so Müller.

Auch die politische Instrumentalisierung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung war Thema bei diesem Forum. Marie Bröckling berichtete über ihre Beobachtungen im Innenausschuss. „Zunächst begründete Manfred Dachner ( SPD) die Verschärfung mit steigenden Kriminalitätszahlen“, so die Journalistin. „Später hat er das mir gegenüber zwar zurückgenommen, aber gesagt, das „subjektive Sicherheitsempfinden“ in der Bevölkerung sei ja gesunken.“ Man müsse sich fragen, ob es nicht andere Maßnahmen im präventiven Bereich gebe, die wirkungsvoller seien um diesem Empfinden zu begegnen, waren sich Bröckling, Müller und die Professorin Kirsten Wiese von der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Bremen einig.

Zwar sei das Gesetz für MV bei weitem nicht so hart wie in Bayern, beispielsweise gebe es keinen Präventivgewahrsam, aber „Die Freiheit stirbt zentimeterweise“, gab Heinz Müller zu bedenken. Es gebe viele vermeintlich kleine Änderungen. „Weil ein Video jetzt zwei statt einer Woche aufbewahrt werden soll, wird keiner auf die Straße gehen“, so Müller. „Aber es ist die Summe der Veränderungen. Beispielsweise wird auch das Recht bestimmter Berufsgruppen, etwa Journalisten oder Ärzten, was den Quellenschutz betrifft, beschnitten.“

Was sagt die Polizei ?

Der Leiter der Polizeiinspektion Anklam, Gunnar Mächler möchte sich persönlich nicht dazu äußern, da es sich um eine Landesangelegenheit handele, auf der Internetseite der Gewerkschaft der Polizei MV gibt es dazu aber Veröffentlichungen, die letzte vom September. „Das SOG MV ist – neben der Strafprozessordnung – eine der wichtigsten Arbeitsgrundlagen der Polizei. Wir brauchen im Gefahrenabwehrrecht ein Gesetz, was auch den Anforderungen einer digitalisierten Gesellschaft gerecht wird“, wird der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Christian Schumacher zitiert. Weiter heißt es. „Die GdP hat Verständnis, dass Skeptiker des SOG einen hohen Bedarf an Diskussionen über die zukünftigen Befugnisse der Polizei und die Einhaltung des Datenschutzes haben. Die Skeptiker sollten aber nicht vergessen, dass die Polizei jetzt auch andere Instrumente als im zu Ende gegangenen Analogzeitalter braucht. Die digitale Welt darf kein rechtsfreier Raum sein.“

Wie geht es jetzt weiter?

Der Gesetzentwurf ist derzeit in Beratung durch den Innenausschuss, zahlreiche Institutionen, Verbände und Experten wurden angehört. In wie weit ihre Anmerkungen und Kritik in den neuen Gesetzentwurf eingegangen sind, lässt sich noch nicht sagen. Verabschiedet werden könnte das Gesetz durch den Landtag noch im Dezember. Der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller empfiehlt Geduld. „Soweit ich weiß, steht eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Gesetz aus“, sagte er. „Man sollte die Entscheidung abwarten, bevor man ein neues Gesetz beschließt.“

Warum braucht es überhaupt ein neues Gesetz?

Das neue Sicherheits- und Ordnungsgesetz ist nötig, um EU-Vorgaben umzusetzen, gleichzeitig soll das Gesetz die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern handlungsfähiger machen, in dem neue Technologien erstmals berücksichtigt werden. „Der Handlungsspielraum der Ordnungsbehörden und Polizei wird dabei von den Gefahrenabwehrgesetzen der Länder bestimmt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Innenministeriums im Januar. „Die darin enthaltenen Befugnisse sind das wesentliche Instrumentarium, Gefahren abzuwehren und Rechtsgüter zu schützen und so die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Land Mecklenburg- Vorpommern zu gewährleisten.“

Von Anne Ziebarth