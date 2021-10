Greifswald

„Hallo Greifswald, wir sind die Queer Pride“, schallt es aus Lautsprechern über den historischen Marktplatz: Etwa 200 Personen demonstrierten am Sonntag mit einem bunten Umzug durch die Greifswalder Altstadt für Vielfalt und gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung. „Wir werden immer noch diffamiert, gejagt und sogar getötet. Wir haben Rechte immer nur dann bekommen, wenn wir für sie gekämpft haben“, sagte Richard (25), vom Organisationsteam der Demonstration.

Der Umzug sei wichtig, damit queere Menschen und ihre Probleme in der Öffentlichkeit sichtbar werden, erklärte Richard. „Es geht darum, sich stolz zu zeigen und die Kämpfe auf die Straße zu tragen, die man gegen Diskriminierung austrägt“, sagte er.

Gedränge auf dem Markt

Der Protestzug begann am Bahnhof, führte über die Goethestraße und die Europakreuzung direkt durch die Lange Straße, durch die Innenstadt und zurück zum Bahnhof. Aufmerksamkeit bekamen die Demonstrierenden mit ihren bunten Flaggen und Plakaten vor allem auf dem historischen Marktplatz, wo zur gleichen Zeit ein Erntedankmarkt war. Viele Menschen saßen in den Außenbereichen von Cafés und Restaurants, auf dem Markt waren Hunderte Greifswalderinnen und Greifswalder unterwegs.

"Liebe ist keine Sünde" (links) und "Es ist keine Phase" stehen auf Englisch auf Plakaten auf einer Demo für Vielfalt geschlechtlicher Identitäten in Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

Die Polizei regelte die Situation und bat Menschen in den Cafés, ihre Stühle zu verrücken, damit der Umzug ausreichend Platz hat und niemand gefährdet wird. Demoteilnehmer Jonas Schmidt (24) verteilte bunte Flaggen an Umstehende, die mal staunend, mal skeptisch schauten. „Ich bin heute hier, weil jeder Mensch hilft, die Masse größer und bunter zu machen. Letztendlich geht es darum, bei der Politik Gehör zu finden“, sagte der Mann aus Bremen. Am Abend zuvor sei er bereits auf einer Demonstration für Vielfalt in Erfurt gewesen.

Ungleichbehandlung Homosexueller beenden

Der 38-jährige Olaf Wunderbar aus Wismar ging auf die Straße, damit auch homosexuelle Männer bei der Blutspende gleichberechtigt behandelt werden. „Es gab zwar eine Anpassung, aber Gleichstellung haben wir immer noch nicht“, betonte er. Die Blutspenderegel besagt, dass eine Spende erst vier Monate nach dem letzten sexuellen Risikoverhalten erlaubt ist. Für homosexuelle Männer gilt diese Regel generell, aber auch für heterosexuelle Menschen mit häufig wechselnden Partnern. Im September wurde die Grenze von zwölf auf vier Monate gesenkt. Olaf Wunderbar hoffe, dass diese Ungleichbehandlung Homosexueller beendet und die generelle Sperre aufgehoben wird.

Eine Rednerin, die sich Prisma nannte, erinnerte daran, dass in diesem Jahr eine Scheibe im Koeppenhaus eingeworfen wurde, in der eine Regenbogenflagge hing. In Rostock wurde vor wenigen Wochen das Geschäft eines schwulen Ehepaares angegriffen und die Fenster wurden mit Hakenkreuzen beschmiert, sagte eine Rednerin der Organisation „Lobbi“, die sich für die Opfer rechter Gewalt einsetzt.

Was heißt LGBTQI*? Es ist ein Akronym, das aus dem Englischen stammt. Die Buchstaben stehen für verschiedene Begriffe. L für lesbisch, G für gay/schwul, B für bisexuell, T für Transgender. Das sind Personen, deren Geschlechtsidentität von dem Geburtsgeschlecht abweicht. Q steht für queer als Sammelbegriff für geschlechtliche und/oder sexuelle Identitäten, die von der Norm abweichen. I steht für intersexuelle Personen, die Merkmale beider Geschlechter haben, eine Einordnung aber nicht eindeutig möglich ist. Das Sternchen steht für alle weiteren Identitäten.

Solchen homofeindlichen Haltungen wie in Rostock wollte sich Jannik (18) entgegenstellen. Jannik lebe erst seit zwei Wochen in Greifswald und sei spontan bei der Demonstration dabei gewesen, weil ihm ein Freund davon erzählt habe. Er sei zwar kein Teil der LGBTQI*-Gemeinschaft (siehe Infokasten). Er wolle sich aber dennoch solidarisch zeigen. „Ich will mich für diejenigen einsetzen, die weniger Privilegien haben als ich. Das ist ein Kampf für eine bessere Welt, in der alle gleich sein können.“

Von Christopher Gottschalk