Demo in Greifswald und Stralsund – Motto: „Coronapanik frisst Grundgesetz“

Stralsund

Die kürzlich gegründete „ Volksinitiative Sofort zurück zur Demoktatie“ plant zwei Demonstrationen am Wochenende in den beiden größten Städten Vorpommerns. Am Sonnabend um 15.30 Uhr auf dem Markt in Greifswald und am Sonntag um 14 Uhr auf dem Alten Markt in Stralsund geht es um die „Abschaffung der Pandemieregelungen in Mecklenburg-Vorpommern“.

Im Detail fordern die Initiatoren um den Stralsunder Unternehmer Ulrich Langner, die Bettenbeschränkungen in den Hotels und die Sitzplatzbeschränkungen in den Gaststätten aufzuheben. Schweden solle als Vorbild dienen. „Dort wurden die Grundrechte nicht beschnitten. Die Bürger wurden informiert und aufgeklärt, so dass jeder frei entscheiden konnte und kann: Nehme ich einen Mundschutz oder nicht, bleibe ich zuhause oder nicht“, heißt es.

Anzeige

Demo in Schwerin wurde abgebrochen

Langner plädiert zudem für die Abschaffung der Maskenpflicht hierzulande. „In den angeblich kritischen Monaten März und April waren wir einkaufen ohne Masken. Jetzt, da die Zahlen bei uns gegen null gehen, müssen wir Mundschutz tragen. Wer soll uns denn eigentlich anstecken?“, fragt er.

Weitere OZ+ Artikel

Die „ Volksinitiative“ will 15 000 Unterschriften sammeln, damit sich der Schweriner Landtag mit den Anliegen der Initiative befasst. Um auf sich aufmerksam zu machen, wurde bereits Anfang des Monats eine Demonstration in Schwerin mit bis zu 50 Personen angemeldet. Da sich aber im Laufe der Zeit immer mehr Menschen versammelten und die Einhaltung des Kontaktverbots und des Abstandsgebots nicht mehr gewährleistet waren, wurde die Demo vorzeitig aufgelöst.

Lesen Sie auch:

Proteste in Hamburg: So demonstrierten Grevesmühlens Busunternehmen gegen Stillstand

Angriff auf ARD-Team: Rechte verbreiten manipuliertes Video im Netz

Mehr zum Autor

Von Kai Lachmann