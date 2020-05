Demo trotz Corona am 1. Mai in Greifswald 

Greifswald

Die Bewegung „Fridays for Grundrechte“ veranstaltet am 1. Mai einen Demonstrationszug vom Südbahnhof durch die Stadtteile Schönwalde I und II bis zum Platz der Freiheit, wo etwa gegen 18 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden soll. Beginn ist um 15 Uhr. Das Motto lautet: „ Maifeiertag ist auch #TagderUnsichtbarenArbeit: Für die Sicherheit der unbezahlten #Carearbeit. #CareRevolution #1Mai #1mHGW #FridaysForGrundrechte“. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hatte die vor etwa vier Wochen angemeldete Versammlung zunächst mit strikten Auflagen genehmigt, „wollte dann jedoch kurzfristig am Donnerstag ein Laufverbot durchsetzen“, so Demosprecher Luca Kruczynski gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Das hätte bedeutet, dass der Ummarsch durch die Stadt nicht möglich gewesen wäre. „Wir wollen aber gerade dort, wo die Menschen wohnen, auf den Tag der Arbeit und die Rechte der Arbeitnehmer aufmerksam machen“, begründet er das Konzept. Deshalb haben die Initiatoren geklagt. Das Verwaltungsgericht Greifswald habe der Klage schließlich am späten Freitagabend stattgegeben.

Verkehrseinschränkungen am Nachmittag

Wie die Polizei am Freitag in einer Presseerklärung mitteilt, werde der Aufzug von etwa 150 Teilnehmern zu Verkehrseinschränkungen führen. Betroffen seien ab 15 bis 18.30 Uhr die Heinrich-Hertz-Straße, Lomonossowallee, Ernst-Thälmann-Ring, Ostrowskistraße, Makarenkostraße, Karl-Liebknecht-Ring und schließlich die Anklamer Straße in Richtung Europakreuzung. Vereinzelte Straßenabschnitte können daher temporär gesperrt werden. Die Polizei bittet um Verständnis.

Von ph