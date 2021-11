Greifwald

Seit 20 Jahren wird Konrat Ziegler (1884 bis 1974) in der Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern geehrt, weil er sich aktiv in der NS-Zeit für jüdische Mitbürger einsetzte. Er ist seit 1969 Ehrenbürger von Göttingen und wurde 1963 mit dem großen Orden des Landes Niedersachsens geehrt, nachdem er das Bundesverdienstkreuz abgelehnt hatte. Seine Begründung: Die Auszeichnung war kurz zuvor an Hans Globke, einem der Schöpfer der Nürnberger Rassengesetze, verliehen worden. Dieser Jurist hatte in der Regierungszeit von Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) Karriere gemacht.

Gründungsmitglied der linksliberalen DDP

Jetzt haben endlich Greifswald und seine Universität den konsequenten Demokraten und Kämpfer gegen Antisemitismus mit der Anbringung einer Gedenktafel seinem Wohnhaus Blumstraße 13 (damals Moltkestraße) und einem Festkolloquium im Krupp-Kolleg geehrt. Wie Privatdozentin Susanne Fröhlich informierte, soll künftig eine Stele genauere Auskunft über das Wirken des Altphilologen geben. Sie ist die Leiterin des Arbeitsbereichs Alte Geschichte in Greifswald.

Unter welch ungünstigem Stern das Wirken des 1923 als ordentlichem Professor nach Greifswald berufenen Altphilologen stand, verdeutlichte der Historiker Prof. Thomas Stamm-Kuhlmann. Ziegler gehörte zu den wenigen Hochschullehrern, die sich aktiv für die Weimarer Republik einsetzten. Er war Gründungsmitglied der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, (DDP), Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft und im Vorstand des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus aktiv.

Immerhin: Der Altphilologe war zeitweise Dekan der Philosophischen Fakultät und wurde 1928/29 zum Rektor der Hohen Schule gewählt. Dass das in einer überwiegend konservativ gesinnten Professorenschaft möglich war, führte Stamm-Kuhlmann auf die relativ geringe Zahl der wählbaren Ordinarien zurück. Jeder sei sozusagen bei einer nur einjährigen Amtszeit mal dran gewesen.

Der Streit um den Auftritt von Henri Barbusse

Auf der ganz anderen Seite des politischen Spektrums stand der Mathematiker Theodor Vahlen (1869 bis 1945), der erste NSDAP-Gauleiter Pommerns. Auch er war Rektor der Greifswalder Hohen Schule, und zwar 1923 und amtierte ab Mai 1924 Prorektor. Im Zuge der Auseinandersetzungen um den geplanten Auftritt des pazifistischen französischen Schriftstellers Henri Barbusse holte Vahlen am 1. August, dem Verfassungstag, die schwarz-rot-goldene Flagge der Republik vom Hauptgebäude. Daraufhin wurde ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet und der Mathematikprofessor schließlich 1927 entlassen.

Als Rektor hat sich Ziegler für Vahlen eingesetzt, fuhr deshalb auch ins Ministerium. Er wollte die Situation entschärfen. Linke hätten ihn wegen des Einsatzes für Vahlen als „Jammerlappenrepublikaner“ bezeichnet, so Uniarchivar Dirk Alvermann in seinem Vortrag. Vahlen konnte ab 1930 in Wien als Professor wirken.

Der eigentliche Feind näherte sich im Windschatten

Am Ende der Weimarer Republik erkannte Ziegler wie viele andere indes nicht den „eigentlichen Feind, der sich im Windschatten näherte.“ Er wetterte gegen die Gymnasialprofessoren Clemens Thaer (DVP, 1883 bis 1974) und Carl Friedrich Wilhelm Schmidt(DNVP, 1873 bis 1951) die zugleich an der Universität lehrten. Thaer protestierte 1933 gegen die Diskriminierung von Juden und 1935 gegen die Entlassung Schmidts als Direktor des Gymnasiums, das den Greifswalder Nazis als „Ort der Reaktion“ galt.

Vahlen wurde 1933 Ministerialdirektor im Preußischen Kultusministerium und formal wieder Professor in Greifswald. Im gleichen Jahr wurde Ziegler entlassen, seine Bezüge auf die Hälfte gekürzt. Ohne Erfolg bat er nun Vahlen, sich für ihn einzusetzen. Ebenso menschlich enttäuschend muss für ihn gewesen sein, das Verhalten des Altphilologen Kurt Latte (1891 bis 1964) gewesen sein. Sie kannten sich aus Greifswald. In der NS-Zeit versteckte er ihn zeitweilig in seinem damaligen Wohnort Osterode. Nach dem Ende des Krieges verhinderte Latte Zieglers Berufung nach Göttingen. Latte war aufgrund der nationalsozialistischen Rassegesetze 1936 zwangsemiritiert worden.

Schwerer Neustart in der akademischen Welt

Wie Alvermann informierte, bemühte sich die Uni Greifswald nach dem Krieg um Ziegler, aber in die sowjetische Besatzungszone wollte er nicht. Konrat Ziegler wurde durch die Briten 1945 als Landrat des Kreises Osterode eingesetzt. Er trat der SPD bei und wirkte viele Jahre im Göttinger Stadtrat. Dem „roten Ziegler“ wurde der akademische Neuanfang in der Bundesrepublik nicht nur durch Latte schwer gemacht, verdeutlichte auch der frühere Göttinger SPD-Abgeordnete des Europaparlaments Klaus Wettig. Ehemaligen NSDAP-Mitgliedern wie dem früheren Greifswalder Juraprofessor Arnold Köttgen (1902 bis 1967) wurden indes neue Karrierewege eröffnet.

Laut Susanne Fröhlich wollte sich das Greifswalder Institut für Altertumswissenschaften nach Ziegler benennen. Aber dazu kam wegen der Schließung 2007 infolge von Sparmaßnahmen nicht mehr. Ist in Fachwelt sei er weiter ein Begriff und in Lehrveranstaltungen sei sein Werk präsent.

