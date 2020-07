Greifswald

Gleich zwei Demonstrationen zog es am Donnerstag Nachmittag durch die Greifswalder Innenstadt. Rund hundert Teilnehmer zählte die Polizei bei einer Kundgebung des Aktionsbündnisses „ Greifswald für Alle“ auf dem Fischmarkt, die sich gegen Rassismus und Polizeigewalt richtete. Wenig später kamen rund siebzig Teilnehmer auf dem Markt zusammen, um unter dem Motto „ Polizei gibt Sicherheit. Greifswald sagt Danke“ zur Europakreuzung zu ziehen und dort Luftballons in den Himmel steigen zu lassen.

Auslöser für die Demonstrationen war ein Plakat am Ikuwo, auf dem „Rassismus mordet, Polizei tötet“ zu lesen war. Seitdem schlägt die Diskussion um Gewalt durch Polizeibeamte und Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeamte in Greifswald hohe Wellen.

Anzeige

Rund hundert Teilnehmer versammelten sich auf dem Fischmarkt um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu demonstrieren. Quelle: Anne Ziebarth

Weitere OZ+ Artikel

Dank für Einsatz der Polizei

In der von der Bürgerschaftsabgeordneten Grit Wuschek organisierten Kundgebung auf dem Markt betonte Kreistagsmitglied Sascha Ott ( CDU), dass man die Polizeisituation in Deutschland nicht mit der in Amerika vergleichen könne. Hier hatte zuletzt der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeibeamte für Entsetzen gesorgt.

„Es gibt bei der Polizei in Deutschland keinen systemischen Rassismus“, betonte Ott. „Vorfälle stellen eine mikroskopisch kleine Minderheit dar.“ Auch Sandra Nachtweih ( CDU), Bürgermeisterin von Pasewalk war vor Ort und bedankte sich bei den Polizeibeamten des Landes für ihren täglichen Einsatz.

Grit Wuschek betonte, Plakate wie die am Ikuwo würden die Stimmung unnötig aufheizen und kritisierte den Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), diese nicht früher entfernt zu habe. Die Entwicklung der Stimmung gegen die Polizei in Greifswald bereite ihr Sorge. „Wo sind wir angekommen?“, fragte sie sich.

In Greifswald haben am Donnerstagnachmittag gleich zwei Demonstrationen stattgefunden. Rund 70 Teilnehmer kamen zu einer Kundgebung "Polizei gibt Sicherheit, Greifswald sagt Danke". Quelle: Anne Ziebarth

Kritik an Rassismus in der Polizei

Begleitet wurden diese Vorträge von lauten Schmährufen der „ Greifswald für alle“- Demonstranten. Sie beurteilen die Situation anders.„Es wird lange dauern, bis es gelingt, Diskriminierung jedweder Art zu stoppen“, hieß es zu Beginn. Institutionen wie Schulen oder speziell die Polizei würden hier besondere Verantwortung tragen. „Wer kontrolliert die Polizei“ war auf einem Schild zu lesen.

Neben einigen Wortmeldungen, wurde auch ein Audiobeitrag abgespielt, in dem chronologisch unterschiedliche Fälle von Polizeigewalt aufgezählt wurden. So zum Beispiel der Tod eines Gefangenen aus Sierra Leone in Dessau 2005, die Fälle von Gewalt gegen einen Demonstranten in Demmin 2004 oder der aktuelle Fall 2019, bei dem ein Greifswalder Polizeibeamter Daten einer jungen Frau aus dem Polizeicomputer abfragte und sie in den Sozialen Netzwerken verteilte.

Diese Frau berichtete auf der Veranstaltung über ihren Fall und die Erfahrungen mit der Justiz. „Der Beamte ist weiter im Dienst und das Strafverfahren wurde eingestellt.“ Sie wolle aber weiterhin versuchen, zu Klagen.

In Greifswald haben am Donnerstagnachmittag gleich zwei Demonstrationen stattgefunden. Quelle: Anne Ziebarth

Von Anne Ziebarth