Greifswald

Der AfD Parteitag am Samstag in Kemnitz bei Greifswald sorgt für Streit. Die Gemeinde ist sauer auf den Kreis als Zulassungsbehörde und mehrere Organisationen und Bündnisse haben Gegendemonstrationen angemeldet. Eine der Demos soll auf dem Fahrrad stattfinden. Der lokale Ableger von Fridays for Future ruft zu dem Protest gegen die AfD auf.

Fahrraddemos hat es in Greifswald schon einige gegeben, sie sorgen immer für ein kleines Verkehrschaos. Das dürfte auch am kommenden Samstag nicht anders sein, immerhin führt die Route über eine Verkehrshauptader Greifswalds. Beim Kreis liegt eine Anmeldung für eine Demo mit Fahrrädern vor. Eine Sondergenehmigung hat die Teilnehmerzahl von 100 auf 200 erhöht, so eine Sprecherin des Kreises Vorpommern-Greifswald.

Hier führt die Route der Gegendemonstration entlang

Die Route führt dabei vom Mühlentor über die Wolgaster Straße bis nach Eldena und bleibt dann auf der Landstraße. Die L26 ist die einzige direkte Verbindung von Greifswald nach Lubmin. Je nach Wetter ist gerade in den warmen Monaten und freien Tagen eine der meistbefahrenen Straßen rund um die Hansestadt.

Die Rad-Demo soll um 8 Uhr starten und um 10 Uhr am Ziel, dem Gewerbepark Kemnitz, ankommen. In der Zwischenzeit müssen Autofahrer auf der Route mit Behinderungen rechnen.

Am Gewerbepark wird zu diesem Zeitpunkt bereits ein weiterer Protest gegen den Parteitag begonnen haben. Er wird durch das Bündnis „Greifswald für alle“ organisiert. Man wolle darauf aufmerksam machen, dass viele Menschen mit der „Politik“ dieser Partei nicht einverstanden sind, erklärte Gregor Kochhan, Sprecher des Bündnisses. „Wir werden gut sichtbar sein für alle, die den Parteitag besuchen werden und unseren Protest zum Ausdruck bringen“, erklärte er weiter.

Von Philipp Schulz