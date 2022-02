Greifswald

Für Montagabend und -nachmittag wurden wieder mehreren Kundgebungen und Demonstrationen angekündigt. Während es weiterhin Proteste rund um die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht gibt, steht auch Solidarität mit der Ukraine im Mittelpunkt. Das sind die Veranstaltungen:

Ab 16 Uhr findet auf der Rasenfläche vor dem Pommerschen Landesmuseum ein Friedenspicknick statt. Das Picknick für den Frieden steht im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und gegen den Krieg. Organisator Alexander Liedtke erklärte, dass die Idee entstanden sei, weil viele Menschen bei Demonstrationen in Russland verhaftet worden seien. „Picknicks sind auch dort erlaubt“, erklärte er. Die Veranstaltung soll bis auf Weiteres jeden Tag stattfinden. Ab 18 Uhr wird es ein zweites Friedensgebet im Greifswalder Dom geben. Bereits am Freitag organisierte die Studentische Gemeinde im Dom ein solches Gebet.

Wieder Demo gegen Corona-Maßnahmen angekündigt

Die Demonstration der Querdenker beginnt erst um 19 Uhr. Sie richtet sich erneut gegen eine mögliche Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen. Zuletzt kündigte Veranstalter Andreas Pieper an, auch andere Themen in Redebeiträgen ansprechen zu wollen. In der Folge gab es am vergangenen Montag mehrere prorussische Reden.

In einer Ankündigung ist außerdem die Rede von einer anschließenden Demonstration durch Greifswald. Wo diese langgehen soll, wurde jedoch nicht beschrieben. In den vergangenen Wochen wechselten die Querdenker immer die Route.

Abgesagt ist hingegen die Gegendemonstration unter dem Motto „Solidarität statt Fake-News und Hetze“, die ebenfalls seit mehreren Wochen auf dem Marktplatz stattfindet. In einer Erklärung der Organisatoren von dem Bündnis „Greifswald für Alle“ heißt es: „Das Bündnis „Greifswald für alle“ verzichtet heute bewusst auf eine Gegenveranstaltung. In Europa hat ein Krieg begonnen. Wir sind bestürzt über Putins Angriff auf die Ukraine, der zugleich ein Angriff auf die Demokratie überall ist.“ Stattdessen wolle man in diesen Tagen zu einer Mahnwache in Solidarität mit der Ukraine einladen. Ein Datum steht dafür noch nicht fest.

Von Philipp Schulz