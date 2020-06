„Dennoch...“ – Greifswalder Bachwoche trotzt Corona-Krise

Greifswald

Große Oratorien im Dom, tägliche Geistliche Morgenmusiken und Clavichord-Konzerte: Die 74. Greifswalder Bachwoche sollte ursprünglich am 8. Juni starten, findet aber in diesem Jahr wegen der Corona-Krise erstmals seit ihrer Gründung nicht in der gewohnten Form statt. Unter dem Motto „Dennoch...“ werden einige aufgezeichnete Konzerte als "74. Bachtage. digital" ab 13. Juni im Netz zu sehen sein - im Stundentakt wie bei den richtigen Bachwochen, wie die Veranstalter betonten. Gerade in diesem Jahr soll es damit eine geistliche Stärkung durch die Musik Bachs geben. Das für die 74. Bachwoche vorbereitete Programm werde auf das kommende Jahr verschoben.

Bereits jetzt können sich Freunde der Musik Bachs auf die Bachwoche einstimmen. Als Wohnzimmer-Konzert mit Sängern des Domchores Greifswald sowie des Universitätschores und Musikern des Bachwochen- und Universitätssinfonieorchesters wurde die Motette „Jesu meine Freude“ aufgenommen und ins Netz gestellt. Am 14. Juni planen die Veranstalter einen Bachwochen-Gottesdienst - im und vor dem Dom und gleichzeitig via Internet für alle, die nicht anreisen können. Übers Internet können dann auch die Konzerte abgerufen werden.

Von Martina Rathke