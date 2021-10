Greifswald

Die Förderung der psychischen Gesundheit in der Allgemeinbevölkerung, der Abbau von Vorurteilen, Stigmatisierung und Diskriminierung sowie die Verbesserung der Versorgung psychisch Erkrankter – das sind die Ziele eines neu gegründeten Greifswalder Netzwerkes für psychische Gesundheit, das an der Universität Greifswald unter der Leitung von Professorin Eva-Lotta Brakemeier initiiert wurde. „Eines der Probleme ist, dass Betroffene häufig sehr spät zu uns in die Psychotherapieambulanz kommen, um sich Hilfe zu suchen“, sagt Brakemeier. Dabei hätten Studien gezeigt, dass psychische Symptome deutlich besser behandelbar sind, wenn sie frühzeitig bearbeitet werden.

Schlechte Versorgung mit Psychotherapeuten in MV

Psychische Krankheiten bekannter zu machen, damit Betroffene sich früher Hilfe holen, ist daher eines der Ziele des Netzwerkes. Schirmherrin und Bildungsministerin Bettina Martin hebt hervor, dass insbesondere junge Menschen mehr Unterstützung erfahren sollten und dass Mecklenburg-Vorpommern unbedingt mehr niedergelassene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten benötige. „Wir sind mit 15 Therapeuten auf 100 000 Einwohner deutlich unterversorgt und stehen im Vergleich der Bundesländer damit an drittletzter Stelle“, erläutert Brakemeier. Sie hofft, dass die neue Landesregierung an dieser Stelle nachbessern wird.

Derzeit müssen Betroffene mitunter bis zu einem Jahr auf einen ambulanten Psychotherapieplatz warten. Das schrecke viele Menschen ab, sich überhaupt auf die Warteliste setzen zu lassen.

Wer mehr weiß, hat weniger Vorurteile

Das Wissen über psychische Erkrankungen müsse dringend ausgebaut werden, um Prävention und Versorgung zu verbessern. So können beispielsweise Hausärztinnen und -ärzte als erste Anlaufstelle für psychisch Belastete dienen. „Wir müssen erreichen, dass das Wissen über psychische Erkrankungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten wächst. Seit zwei Jahren bietet jeder niedergelassene Psychotherapeut Sprechstunden an. Patientinnen und Patienten haben dabei Anspruch auf einen Termin innerhalb eines Monats“, sagt Brakemeier. Betroffene selbst kennen das Angebot oft nicht. „An solche Sprechstunden kann sich bei Bedarf auch eine ambulante Akutbehandlung mit bis zu zwölf Sitzungen anschließen. Das ist oft bereits eine enorme Hilfe“, so Brakemeier. Auch über Präventions- und Beratungsangebote, Selbsthilfegruppen, sowie tagesklinische oder stationäre Behandlung muss informiert werden. Wissen um psychische Erkrankungen wirke nachweislich Vorurteilen und Ausgrenzung von Betroffenen entgegen.

Netzwerk sucht Mitstreiter

„Wir unterstützen, vernetzen und verbinden – und zwar alle: Betroffene, Belastete, Interessierte, Angehörige, Behandelnde und Wissenschaftlerinnen. Jeder ist willkommen“, so Brakemeier.

Wer mehr über das Netzwerk erfahren und sich im Netzwerk engagieren möchte, kann sich auf der Webseite der Uni informieren.

Von Katharina Degrassi