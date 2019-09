In Mecklenburg-Vorpommern gibt es sechs sogenannte Welcome Center. Sie sollen eine zentrale Anlaufstelle für Zuzügler, Rückkehrer und Fachkräfte sein, die in der Region Fuß fassen wollen. Die Einrichtung in Greifswald zieht nach einem Jahr eine positive Bilanz: Mehr als 300 Menschen nutzten das Angebot für neue Fachkräfte in der Region.