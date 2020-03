Greifswald

Dieser Geschmack, schwer zu beschreiben. Knackig-frisch ist das grüne Blatt des Winterposteleis, eher herb schmeckt der leicht violette sibirische Kohl. „Ich finde den Geschmack genial und der Nährstoffgehalt ist hoch“, sagt Philipp Lutze über seine Pflanzen. Die wachsen auf dem Acker des Mannes, der Grünes unter die Greifswalder bringt. Unter dem Namen „ Greifenacker“ züchtet er seit 2018 auf einem 1,2 Hektar großen Grundstück Am Gorzberg Obst und Gemüse – Erdbeeren, Knoblauch, Kürbisse, Kohlrabi und Schnittsalate wie Hirschhornwegerich. Auch exotische Asia-Salate wie Mizuna. Regional und biologisch-dynamisch, wie er sagt. „Und dafür stehe ich mit meinem Namen“, betont der 41-Jährige mit einem Lächeln. Dabei ist die Landwirtschaft derzeit noch das zweite Standbein für Lutze.

Greifswalder Gärtner für gesunde Ernährung

Seine Gärtnerei trage zu vielem bei, das von Politik, Verwaltung und Bevölkerung als wichtig angesehen werde, so Lutze, der eine Mütze und Kapuzenpullover mit dem „ Greifenacker“ – Logo, schwarze gerahmte Brille und einen gepflegten Vollbart trägt. Eine Produktion mit kurzen Lieferketten biete er an, Lebensmittel für eine gesunde Ernährung, eine ökologische Landwirtschaft mit Produkten ohne Pestizide und andere Zusatzstoffe. Das heißt auch, dass Lutze die ein oder andere Made mit eigener Hand von seinen Beeten pflückt. Eine offizielle Zertifizierung für biologischen Anbau fehle ihm zwar noch, doch Kunden könnten sich persönlich vor Ort überzeugen, dass der Anbau auf seinen Beeten natürlich erfolge, sagt er.

Biologe wird zum Landwirt

Jedes dieser Beete sei exakt gleich groß – derzeit sind es 50, es sollen 100 werden – damit Lutze stets wisse, wie viele Stecklinge er anzüchten müsse. „Ich versuche, Arbeitsschritte zu automatisieren und damit leichter zu machen.“ Mulch und Kompost kämen auf dem Acker zum Einsatz und er versuche, vier bis fünf Fruchtfolgen anzubauen.

Lutze hätte auf Youtube-Kanälen von anderen Landwirten gelernt, aus Büchern über Anbau und an den Tagen auf dem Feld. „Es ist schon noch Learning-by-Doing. Hier sehe ich an jeden Arbeitstag, was ich gemacht habe.“ Jeden Donnerstag und Freitag ist er vor Ort. In seinem Job am Institut für Physiologie der Universitätsmedizin verbringe er hingegen seine Stunden im Labor. Doch Wissenschaft zwingend bis ans Lebensende? Das sei nicht mehr attraktiv gewesen, hätte der dreifache Familienvater in der Elternzeit entdeckt. Ob das denn beruflich alles sei?, hätte er sich gefragt.

Schulgarten mit der Martinschule Greifswald

Interesse an Gartenarbeit hätte er bereits gehabt; seine Großeltern hätten einen Bauernhof besessen. „Außerdem ist die Zukunftssituation eines Wissenschaftlers nicht außerordentlich gut. So beginnt man, Alternativen zu suchen.“ Gesetzlich dürfen Akademiker ohne Sachgrund nämlich befristet beschäftigt werden. Nach in der Regel insgesamt 12 Jahren müssten sie eine der begrenzten Drittmittelstellen oder eine Festanstellung bekommen.

Stattdessen suche Lutze nun Kontakt zu Kindergärten, die auf regionale Produkte setzen und Küchen in ihren Räumlichkeiten haben. Für die würden sich seine Naturprodukte doch anbieten. Kinder und Jugendliche der Martinschule würden auf dem Acker bereits lernen, wie eine Landwirtschaft funktioniere, ähnlich in einem Schulgarten. „Bei all diesen Projekten unterstützt mich meine Frau. Ohne die Familie würde Greifenacker nicht funktionieren.“

Autarkes Stromsystem für Greifenacker

Zusätzlich zu seinem Folientunnel will Lutze zwei weitere dieser Gewächshäuser aufstellen – mit den Folientunneln könne er das ganze Jahr hindurch produzieren, unter anderem sollen Paprika und Honigmelonen wachsen. Um sich ausreichend mit Strom zu versorgen, wolle er „ein autarkes System“ mit einem Windrad auf dem Acker schaffen. „Ich habe dafür Geld beim Vorpommernfonds beantragt, nachdem Greifswalds Bürgermeister mich auf diese Möglichkeit hingewiesen hatte.“

„Zum Glück haben wir in Greifswald auch viele Studenten, die gerne etwas Neues ausprobieren.“ Denn ohne Mundpropaganda könne er trotz bestehender Kooperationen mit Gastronomen und Kantinen nur schwer auf den Markt drängen. Zudem soll ein Verkaufsstand am Eingang seines Grundstücks am Gorzberg, direkt gegenüber des Paintballbunkers, Geld einspielen, ähnlich einer Milchtankstelle. „Ich stelle eine Vertrauenskasse auf, in die die Käufer ihr Geld legen“, sagt Lutze.

Über 60 Prozent essen Bio In der Kindheit werden Ernährungsgewohnheiten geprägt: 63,2 Prozent aller Kinder zwischen sechs und elf Jahren essen Bio-Lebensmittel. Der Anteil an der täglichen Verzehrmenge liegt bei durchschnittlich acht Prozent. Je höher der sozialökonomische Status der Eltern, desto höher ist der verzehrte Bio-Anteil. Die Daten stammen aus der Ernährungsstudie als KiGGs-Modul des Robert-Koch-Instituts.

