Der Ozeanpianist: Gelungene Premiere der Greifswalder Theaterwerft 

Greifswald

Volles Haus beim Theater in der Greifswalder Museumswerft: Bei der Premiere des neuen Theaters ernteten die Schauspieler Jana Nedorost und Jens Hasselmann am Freitagabend tosenden Applaus. Sie spielten das Stück „Novecento – Der Ozeanpianist“, in dem die Geschichte eines Mannes erzählt wird, der auf einem Schiff lebte und nie das Festland betrat.

Das turbulente Leben auf dem Schiff und die Reise des Novecento wurden bei gemütlicher Kaminwärme, maritimen Flair und Kerzenschein eindrucksvoll dargestellt. Es kamen etwa 50 Zuschauer, um sich das erste Stück im Spielbetrieb der Theaterwerft anzusehen.

Das ganze Wochenende wird dort noch gespielt: Samstag um 20 Uhr gibt es eine weitere Vorstellung von „Der Ozeanpianist“, am Sonntag startet um 16 Uhr die erste Folge der „Logbuch-Lesungen“ mit Alexander Liedtke, Klaus Falk und Jens Hasselmann. Restkarten gibt es an der Abendkasse oder unter theaterwerft.de

Von Stefanie Ploch