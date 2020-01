Vorpommern

Der Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. (1688 bis 1740) sei ein abscheulicher Tyrann, der die Gerichtshöfe mit Halunken besetzte. Es sei ein Elend, dieses Königs Untertan zu sein. So lautete 1728 das Urteil des berühmten französischen Barons de Montesquieu über den heute als Soldatenkönig allgemein bekannten Hohenzollern, der seit seinem Machtantritt 1713 über Hinterpommern herrschte. Ab 1720 gehörte Vorpommern südlich der Peene auch zum Territorium Friedrich Wilhelm I. (siehe nebenstehender Beitrag). Er war auch Herzog von Pommern.

Ein bizarrer Typ

Ein soll ein tyrannischer Menschenfeind, der sich um keine Konventionen scherte und gegen alle möglichen ethischen Normen und Regeln verstieß, gewesen sein. „Überall in Europa fand man ihn bizarr“, so Prof. Barbara Stollberg-Rilinger bei der ersten Leibniz-Preisträger-Rede im Greifswalder Krupp-Kolleg. Sie ist Neuzeithistorikerin und derzeit Direktorin des Berliner Wissenschaftskollegs.

Der Verstoß gegen alle möglichen Normen und Regeln hat eine moderne Parallele in einem modernen Spitzenpolitiker, der sein Amt allerdings durch Wahlen und nicht durch Erbschaft erlangte, schätzt Stollberg-Rilinger ein. „Friedrich Wilhelm I. ist der Trump des 18. Jahrhunderts.“

Ein König ohne Mätressen

Das Urteil nachfolgender Jahrhunderte über den Mann, der jedermann verprügelte, geradezu krankhaft sparsam war, Frauen verachtete und Prunk verabscheute, fällt äußerst unterschiedlich aus. Er hat anders als sein Vorgänger und seine Nachfolger kein großes Schloss gebaut. Friedrich Wilhelm I. Herrschaftsstil war ausgesprochen autoritär, er regierte von oben nach unten. Schlimm waren für seine Umgebung die Tobsuchtsanfälle. Dass er so wenig von aufwendiger Hofhaltung hielt und auch keine Mätressen hatte, mag heute sympathisch erscheinen, bei den Zeitgenossen war das ganz anders.

Sophie Dorothea von Preußen war die Frau Friedrich Wilhelm I. Sie stammte aus dem Hause Hannover Quelle: Wikipedia

Das Exerzieren hat er geliebt

Ungeachtet seiner Leidenschaft für die Armee und besonders große, stattliche Soldaten ist Friedrich Wilhelm I. kaum als Feldherr in Erscheinung getreten und vermied Kriege. Das Exerzieren hat er dagegen geliebt, das war aber eigentlich nicht Sache eines Königs des 18. Jahrhunderts.

Feldherr im pommerschen Feldzug

Immerhin: 1715 war er im Großen Nordischen Krieg bei der Eroberung Stralsunds ebenso wie Dänenkönig Friedrich IV. (1671 bis 1730) dabei. Das Belagerungsheer ab Juli 1715 bestand aus 25 000 Mann. Den Oberbefehl hatte der bedeutende preußische General Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, der „Alte Dessauer“. Dänische, sächsische und preußische Truppen waren an der letztlich erfolgreichen Belagerung beteiligt. Der schwedische König Karl XII. (1682 bis 1718) hielt sich selbst in seiner Festung Stralsund auf. Er verließ die Stadt kurz bevor diese im Dezember von den Verbündeten eingenommen wurde.

Karte der Belagerung von Stralsund 1715 Quelle: Wikipedia

Friedrich Wilhelm I. litt an Porphyrie

Die unkontrollierten Tobsuchtsanfälle, den Verfolgungswahn, unter dem der Soldatenkönig litt, führt Stollberg-Rilinger auf Porphyrie, eine erbliche Stoffwechselkrankheit zurück. Sie sei eine Folge der häufigen Heiraten von Mitgliedern der Herrschaftsgeschlechter der Hohenzollern und Welfen, der Kurfürsten von Hannover und seit 1714 ebenfalls englischen Könige. Unter Porphyrie litt auch Georg III. (1738 bis 1820). Wegen seines Geisteszustandes wurde dieser Monarch 1811 durch einen Prinzregenten als Herrscher ersetzt und „weggesperrt“, wie es Stollberg-Rilinger ausdrückte.

Trotz des vernichtenden Urteils seiner Zeitgenossen wurde Friedrich Wilhelm I. in der Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhundert zum „Erzieher des deutschen Volkes zum Preußentum“ gemacht. Eine Verehrung, die keineswegs mit der Auflösung Preußens durch die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 endete. Auch dafür nannte Stollberg-Rilinger Beispiele.

Die Umdeutung zum Volkserzieher

Ihm wurde „weitsichtige Ziele, eine Vision zugeschrieben“. Die Veränderungen in Militär, Wirtschaft und Verwaltung zeigten langfristig Wirkungen. Sein Bruch mit den Konventionen seiner Zeit wurde nun geradezu als politische Tugend gedeutet. „Eine Schlüsselrolle spielt dabei sein Sohn Friedrich II.“, so die Neuzeithistorikerin. Friedrich Wilhelm I. wurde postum zum Wegbereiter des Aufstiegs Preußens zur europäischen Großmacht. Das hinterlassene Vermögen und die große Armee waren Grundlagen dafür. An der Aufrichtigkeit des Sohnes sei zu zweifeln. Merkte er doch zum Tode seines Vaters an: „Der Alte ist verreckt.“

Das Tabakskollegium Friedrich Wilhelm I. in Wusterhausen, Rauchen war Pflicht. . An der Schmalseite sind zwei „Lustige Räte“ zu sehen, zwischen ihnen ein Hase, in der Bildersprache des Barock ein Symbol für Ängstlichkeit. Quelle: wohl Georg Lisiewski /akg

Die Erzählung vom Aufstieg Preußens

Die Historiker des 19. Jahrhunderts schrieben weiter an dieser Erzählung, machten den König zu einem Begründer des Rechtsstaates und des modernen Steuerstaates usw. Ohne das auf Friedrich Wilhelm I. zurückgehende Preußentum hätte es kein Deutsches Kaiserreich gegeben, so die Logik. Die Einführung der Schulpflicht 1717, die Förderung bestimmter Wirtschaftszweige usw. wurden nun hervorgehoben. Gern wird auch erwähnt, dass er die Amtsrobe für Juristen einführte.

Von Eckhard Oberdörfer