Der Wahlkampf ist eröffnet: Wer tritt gegen Greifswalds Grünen-OB an?

Greifswald

Mitten in den Schlussspurt zur Landtags- und Bundestagswahlkampf (26. September) platzt nun die erste Nominierung für den Bürgermeisterwahlkampf im kommenden Jahr. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder möchte seinen jetzigen Job behalten und tritt 2022 erneut zur Wahl als Chef der Greifswalder Stadtverwaltung an. Seine Partei Bündnis 90/Die Grünen wird ihn am Freitag offiziell zum Kandidaten küren. „Ich möchte weiter dafür arbeiten, dass Greifswald stets ganz vorne bleibt - in jeglicher Hinsicht. Dafür trete ich an“, sagt Fassbinder.

Fassbinder war erster grüner OB in Norddeutschland

Dass Fassbinder eine zweite Amtsperiode anstrebt, ist keine Überraschung. Verwunderlich ist eher, dass er sich ohne die Rückendeckung seines damaligen Viererbündnisses nominieren lässt. Als Fassbinder 2015 die Wahl gewann, wurde er nicht nur von seiner eigenen Partei, den Grünen, unterstützt, sondern war ein gemeinsamer Kandidat von Grünen, SPD, Linken und Piratenpartei. Ein solches Bündnis war damals ein absolutes politisches Novum und ermöglichte es Fassbinder, der erste grüne Oberbürgermeister in Norddeutschland zu werden. Außergewöhnlich war sein Sieg auch, weil seit der Wende bis zu diesem Zeitpunkt immer die CDU den Greifswalder OB gestellt hatte.

Linke sieht Fassbinder noch als möglichen Kandidaten

Doch warum präsentiert sich Fassbinder nun ohne Bündnis? „Wir stimmen uns derzeit noch ab“, sagt Daniel Seiffert, Vorsitzender der Partei Die Linke in Greifswald. „Es ist auf jeden Fall noch eine Option, dass wir Stefan Fassbinder als Kandidaten unterstützen“, sagt Seiffert. Allerdings konzentriere sich seine Partei derzeit mit Vollkraft auf die Landtags- und die Bundestagswahl. Die Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr sei erst danach Thema.

SPD entscheidet erst im November über Kandidaten

Ähnlich formuliert es Michael Hosang, SPD-Vorsitzender in Greifswald: „Wir haben dazu noch keine Entscheidung getroffen und werden uns erst im November festlegen.“ Derzeit werde die gesamte Energie für die Wahlen aufgewendet. „Wir haben uns damals zusammengetan, um zu zeigen, dass es nicht immer ein CDU-Bürgermeister sein muss. Das war eine besondere Situation“, so Hosang.

CDU beim Thema OB-Wahl noch unentschlossen

Und was macht die Partei, die 25 Jahre lang den OB aus ihren Reihen gestellt hat? Auch dort scheint kein Kandidat in Sicht zu sein. „Das werden wir zu gegebener Zeit besprechen. Erstmal sind zwei andere Wahlen“, sagt Gerd-Martin Rappen, der CDU-Vorsitzende in Greifswald. Dass sich die Christdemokraten derart bedeckt halten, ist allerdings auch ein realistischer Blick auf das begrenzte Feld potenzieller Bewerber. Beim Wahlkampf vor acht Jahren war die CDU die erste Partei, die ihren Kandidaten öffentlich präsentierte. Weit über ein Jahr vor dem Wahltermin war klar, dass der damalige Bausenator und stellvertretende Oberbürgermeister Jörg Hochheim (CDU) neuer OB werden soll. Bis heute leckt die CDU ihre Wunden, weil das Projekt Hochheim missglückte.

Fassbinder siegte mit wenigen Stimmen Vorsprung

Der Wahlausgang war damals äußerst knapp. Im ersten Wahlgang lag Hochheim vorne, verfehlte die notwendige absolute Mehrheit knapp. Aus der Stichwahl ging schließlich Fassbinder mit 15 Stimmen Vorsprung als Sieger hervor. Weil der Zugang zu einem Wahllokal kurzzeitig versperrt war, legte Hochheim Widerspruch gegen das Wahlergebnis ein, scheiterte jedoch mit seiner Klage. Mit sechs Monaten Verzögerung übernahm Fassbinder im November schließlich den Chefsessel im Rathaus und blickt nun sehr zufrieden auf die vergangenen knapp sieben Jahre zurück.

OB: „Greifswald hat sich hervorragend entwickelt“

„Greifswald hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Eine Wirtschaftsförderung, die erstmals Chefsache ist, das Setzen auf die richtigen Pferde und eine serviceorientierte Verwaltung der kurzen Wege waren und sind Bausteine des Erfolges“, sagt Stefan Fassbinder. „Dabei ist es mir wichtig, dass die Entwicklung der Stadt unter Beachtung der Nachhaltigkeit vorangetrieben wird - eine enkeltaugliche Politik ist mein Maßstab“, so Fassbinder weiter.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Linke zieht positive OB-Bilanz

Auch SPD und Linke sind mit der Arbeit des OB zufrieden. Laut Linkenchef Seiffert sei es zweifelsfrei ein voller Erfolg gewesen, Fassbinder ins OB-Amt zu hieven. „Die Verwaltung kann der Politik viele Steine in den Weg legen. Dass wir nun erstmals keinen CDU-Bürgermeister mehr haben, hat vieles in der Hansestadt erst möglich gemacht“, sagt Seiffert. Die Gründung der Greifswalder Agrarinitiative und den Bebauungsplan 55 (Hafenstraße) nennt er als Erfolge.

Wahltermin am 12. Juni

Der Termin der OB-Wahl muss noch von der Bürgerschaft bestätigt werden. Die Verwaltung schlägt als Wahltag den 12. Juni vor. Stichwahltermin wäre dann der 26. Juni.

Von Katharina Degrassi