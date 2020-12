Greifswald

Eine Person ist bei einem Unfall am Samstagabend auf der Kreisstraße 8 zwischen den Ortschaften Subzow und Dersekow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) verletzt worden. Der Polizei zufolge kam ein 20-jähriger Fahrer auf vereister Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab.

Das Auto überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6100 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die K8 zwischen den Ortschaften voll gesperrt.

Von OZ