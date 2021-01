Dersekow

Für Radfahrer ist Dersekow jetzt angenehmer erreichbar. Ende letzten Jahres wurde der Radweg ab Greifswald fertiggestellt. Nicht nur darüber, ob das nicht ein Anlass zum Feiern wäre, sprach OZ mit Bürgermeister Robert Lossau.

OSTSEE-ZEITUNG: Der Radweg nach Greifswald ist fertig, aber nur wenige haben es außerhalb Dersekows mitbekommen. Wäre das nicht ein Anlass zum Feiern?

Robert Lossau: Ja, das soll auch eine Würdigung für alle sein, die dafür gekämpft haben. Greifswalds Oberbürgermeister Herr Dr. Fassbinder hat ein Anradeln bereits vorgeschlagen. Jedoch ist die Wetterlage aktuell nicht die Beste. Sobald sich dies ändert, wäre das auch eine gute Gelegenheit gemeinsam mit den Bürgern, die sich dafür eingesetzt haben anzuradeln.

Gibt es schon einen Plan für den Weiterbau nach Klein- und dann Groß Zastrow?

Wir wünschen uns die Weiterführung nach Groß Zastrow sehr, weil man dann zum Teil über „Schleichwege“ abseits der schmalen Straße gut nach Görmin und Loitz weiterfahren kann. Zuständig ist das Land, den Plan für den Weiterbau gibt es. Termine sind noch nicht bekannt. Es wird auch von den EU-Mitteln abhängen, die Mecklenburg-Vorpommern dafür bekommt.

Der Radweg ist lukrativ für Pendler nach Greifswald. Gibt es Interesse von Eigenheimbauern an Dersekow und seinen Ortsteilen?

Ja, ich erhalte immer wieder Anfragen, aber die Gemeinde hat keine Bauplätze. Wir liegen nicht in dem unmittelbaren Raum rund um Greifswald wie Hinrichshagen, Weitenhagen, Wackerow, Levenhagen und Kemnitz, wo in Abstimmung mit der Hansestadt und dem Amt für Raumordnung weitere Flächen ausgewiesen werden können. Es wäre schön, wenn Greifswald im Interesse der Bauwilligen Dersekow in diesen Bereich aufnehmen könnte. Man muss noch dazu sagen, dass die Raumordnung darauf orientiert, nur noch die großen Orte, in unserem Fall Dersekow, als Wohnorte zu entwickeln. Wenn jemand eine Baulücke findet, ist die schnell weg. Gerade Klein Zastrow und Subzow sind beliebt.

Trotz der Restriktionen wächst die Einwohnerzahl?

Stimmt, die Gemeinde Dersekow hat jetzt 1099 Einwohner. Wir sind offenbar für junge Familien attraktiv. 204 unserer Bürger sind jünger als 15 Jahre.

Aber wenn man von Hinrichshagen kommt, fährt man doch an drei neuen Wohnhäusern vorbei, dort wird noch mehr gebaut oder?

Das ist ein privates Vorhaben, weitere Wohnhäuser und damit Familien wären ein Gewinn für unsere Gemeinde. Auch der Bau weiterer Wohngebäude auf dem Gelände der früheren Kartoffelhalle ist im Gespräch.

Das Dorfzentrum mit der Litfaßsäule Quelle: Eckhard Oberdörfer

Nicht nur wenn man sich viele Neubauten, auch im historischen Ortskern mit der Kirche und den zugehörigen Gebäuden wie Küster- und Kirchendienerhaus anschaut, darf man sich fragen, ob diese zu einem Dorf passen. Die Gemeinde hat deshalb schon einmal eine Gestaltungssatzung erwogen. Ist ein Beschluss der Gemeindevertretung dazu 2021 geplant?

Wir sehen auch das Problem, haben es aber erst einmal nur andiskutiert. Es gibt offenkundige Fehlentwicklungen. Wegen der Coronapandemie sind wir mit unserer Diskussion noch nicht weitergekommen.

Zu den erhaltenen Gebäuden im Zentrum gehört das Haus des Pächters des Universitätsgutes. Gibt es Investoren, die hier etwas planen und den baulichen Zustand verbessern würden?

So sahen das Gutshaus 2015 aus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Es gab schon Interessenten, aber es ist schwierig, das Haus zu sanieren und das das dann über Mieten zu finanzieren. Wir suchen noch einen Investor, der zu uns passt, damit dieses wichtige Gebäude erhalten bleibt und nicht womöglich abgerissen wird.

Am Weg von Subzow wird man von Garagen an den Wohnblöcken begrüßt, die zumindest zum Teil ihre beste Zeit hinter sich haben. Neuenkirchens Bürgermeister kann sich bei seinen Garagen in der Dorfstraße den Ersatz durch eine Carport-Anlage vorstellen. Was plant Dersekow?

Wohnblöcke der Gemeinde Dersekow Quelle: Eckhard Oberdörfer

Zunächst einmal: Der Bedarf ist da, das hat eine Befragung ergeben. Einige Bürger haben mehrere Garagen, nutzen sie nicht für Autos, sondern als Abstellräume. Das ist völlig legitim. Wenn eine Garage frei wird, wird sie verlost, so groß ist der Bedarf. Gemeinsam mit der Wohnungsverwaltung Bläße wollen wir eine Verbesserung erreichen.

Was heißt das konkret?

Die Befragung hat ergeben, dass die Mieter die Alternativen Parkplatz oder Carportanlage nicht wollen. Sie würden eine moderate Steigerung der Pacht akzeptieren, um Investitionen und eine damit verbundene Verbesserung der Situation zu ermöglichen. Corona bedingt sind wir noch nicht so weit, wie wir gern wären. Dies betrifft aber die Garagenkomplexe an den beiden anderen Blöcken.

Der Breitbandausbau bleibt weit hinter den Erwartungen zurück oder ist das in Dersekow anders?

Nein, das ist auch bei uns nicht der Fall. Wir hatten eine wegen der Coronapandemie ganztägige Informationsveranstaltung, zu der über 30 Interessenten kamen. Mehr ist nicht passiert. Die Verlegung von Glasfaserkabeln ist auch nicht immer das vorrangige Problem.

Wie meinen Sie das?

Ich denke da an die Bereitstellung von Löschwasser, die laufende Brandschutzbedarfsplanung hat Probleme deutlicher gemacht. In Alt- und Neu Pansow gibt es aktuell gar keine angemessene und funktionstüchtige Löschwasserentnahmestelle.

Aber es wird doch dafür und natürlich auch in die Feuerwehr investiert?

Ja, das ist auch ganz wichtig. Mit einer Kombination aus Zisternen und leistungsfähigeren Hydranten wollen wir Verbesserungen erreichen. Dank Mitteln aus dem Strategiefonds des Landes können wir aller Voraussicht nach auch unseren 21 Jahre alten Mannschaftstransportwagen in diesem Jahr ersetzen. Das ist sehr erfreulich.

Wehrführer Thomas Putzar fordert unter Berufung auf die Unfallkasse seit Jahren einen Anbau ans Gerätehaus, um eine Umkleide zu schaffen.

Feuerwehrleute führten im März 2020 neue Geräte vor Quelle: OZ-Archiv

Das kann sich Dersekow momentan nicht leisten. Die Gemeinde müsste die Kosten von geschätzt 350.000 Euro allein tragen, Fördermittel gibt es nicht. Die jetzige Situation ist meines Erachtens zumutbar. Es gibt Feuerwehrhäuser, das muss erst das Auto herausgefahren werden, damit die Kameraden Platz zum Umziehen haben. Langfristig wünschen wir uns jedoch eine bauliche Lösung.

Von Eckhard Oberdörfer