„Dersekow helau“ Gemeinde feiert Jubiläumsfasching

Dersekow

„ Dersekow helau“ – mit diesem Schlachtruf ziehen die Karnevalisten in Dersekow seit 40 Jahren in die fünfte Jahreszeit. Nun will es der Verein zum Jubiläumsfasching richtig krachen lassen. „Wir haben ein tolles Programm aufgestellt“, verrät Juliane Düwell, seit 25 Jahren Mitglied im Verein. Unter dem Motto „40 Jahre DKV – Musical helau“ wird am Samstag eine karnevalistische Musicalnacht gefeiert. „Wir haben Live-Gesang, Comedy, Musik und viele Tänze im Programm“, so Düwell. Eigens für den Jubiläumsfasching wurde der Musicalhit „ Summer Nights“ aus dem Broadway-Klassiker „Grease“ umgedichtet. Auch die Mini-Funken mit Kindern im Alter von 7-12 Jahren und die Funkengarde werden für Stimmung sorgen.

Der Verein gründete sich vor gut 40 Jahren. Jugendliche wollten damals mehr Leben aufs Dorf bringen, wie Düwell sagte. Unterstützung kam vom damaligen Pastor, der mit den jungen Dersekowern im November 1979 die erste Karnevalsfeier organisierte. Seitdem hat das Karnevalsfieber die Dersekower nicht mehr losgelassen.

Für den Jubiläumsfasching des aktuell rund 50 Mitglieder zählenden Vereines am Samstag im Dersekower Landhof gibt es noch Restkarten. Diese können für 13 Euro im Landmarkt in Dersekow erworben werden. Geschwoft wird bis weit nach Mitternacht, verspricht Juliane Düwell. Der Karneval startet um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Am Nachmittag werden traditionell die Rentner zum Fasching eingeladen. Das älteste Mitglied im Verein ist inzwischen 84 Jahre alt. Auch der Nachwuchs für die Mini-Funken wächst bereits nach. Das jüngste DKV-Mitglied ist zwei Jahre alt. Der Verein wirkt weit über das Dorf hinaus. DKV-Mitglieder wohnen in Greifswald, Gützkow, Rostock oder auch in Lübeck.

Von Martina Rathke