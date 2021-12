Neuenkirchen

Das Amt Landhagen investiert in den nächsten Jahren in seine Schulen in Dersekow und Neuenkirchen. Im gerade vom Amtsausschuss beschlossenen Haushalt ist darum eine Kreditaufnahme von 1,6 Millionen bei der insgesamt vier Millionen Euro vorgesehen. Die Arbeiten für einen Anbau an der Regionalschule „Am Bodden“ in Neuenkirchen haben Anfang Dezember begonnen, für die neue Grundschule „Lütte Nordlichter“ in Dersekow beginnen sie jetzt.

Um seinen Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, greift das Amt in seinen Sparstrumpf und entnimmt über 200.000 Euro aus der Rücklage. Die 2020 erhöhte Amtsumlage bleibt relativ niedrig. Die konkrete Summe müssen neun Gemeinden im Greifswalder Speckgürtel auf der Grundlage ihrer eigenen Einnahmen, so aus Steuern und Landeszuweisungen je Einwohner für die Amtsverwaltung abführen. Die Umlage beträgt aktuell im Amt Landhagen 15,5 von Hundert. Im Amt Züssow sind es knapp 24 von Hundert, in Anklam Land knapp 22 Prozent, im Amt Lubmin dank hoher Gewerbesteuereinnahmen nur 13,25 Prozent.

Das Land gewährt nach der Zahl der Einwohner sogenannte Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden, sofern deren Einkünfte aus Steuern nicht zu hoch sind. Im Amt Landhagen leben nach einem zwischenzeitlichen Rückgang wieder so viele Einwohner wie 2005, also etwa 10.500.

Von eob