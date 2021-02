Dersekow

Die Greifswalder Stadtrandgemeinde Dersekow will weiter wachsen. Da es in Greifswald faktisch keine Bauplätze für Eigenheime gibt, sind die nahe gelegenen Dörfer für einkommensstarke Hansestädter derzeit sehr lukrativ. Dersekow und Co. profitieren dadurch, dass sie einen Teil der Einkommenssteuer bekommen.

Dersekower Agrar GmbH investiert

Im Fall des Bebauungsplanes 6 wird zugleich das Ortsbild aufgewertet. Dort wo heute die einst zur Lagerung von Kartoffeln gebauten Hallen stehen, sollen nun Bauplätze für Eigenheime entstehen. Die Gemeindevertretung von Dersekow stimmte der Aufstellung des B-Plans „Südlich des Bismarckwegs“ zu.

Die Kosten übernimmt laut dem städtebaulichen Vertrag der Investor, das ist die Dersekower Agrar GmbH, die damit für Abriss der Hallen und die Erschließung verantwortlich. Das Gebiet ist knapp 1, 9 Hektar, also 19.000 Quadratmeter groß. Da es sich um eine Fläche im Ort handelt und laut Beschluss weder eine Umweltprüfung noch ein Ausgleich wegen Eingriffs in die Natur nötig sind, kann das Vorhaben schnell umgesetzt werden.

Von Eckhard Oberdörfer