Dersekower Karnevalisten lassen es Krachen

Dersekow

Seit nunmehr 40 Jahren gibt es den Karnevalsverein in Dersekow schon, von Müdigkeit aber keine Spur. Rund 150 prächtig kostümierte Gäste und Mitglieder feierten am Sonnabend im Landhof einen Abend im Zeichen des Musicals, inklusive umjubelter Auftritte der Funken und Mini-Funken und gelungenen Comedy-Einlagen.

Plötzlich Prinzessin

Entspannt und fröhlich zeigte sich Mitorganisatorin Juliane Düwell, trotz einer echten Herausforderung. „Unsere Prinzessin ist krank geworden, ich springe ein“, erzählt die 32-Jährige. „Seit heute Mittag habe ich versucht, alle Texte und Übergänge zu lernen“. Plötzlich Prinzessin – so schnell kann es gehen. „Aber der Spaß steht ja im Mittelpunkt. Man muss auch über sich lachen können, sonst braucht man sich beim Karneval nicht auf die Bühne zu stellen.“

Vom Biertrinker zum Musicalfan

Gelacht wurde viel an diesem Abend. Schließlich musste Karnevalsprinz Odi sich in einer liebevoll mit Gesangseinlagen und Comedy versehenen Musicalstory einer Transformation zum „kultivierten Romantiker und Musicalfan“ unterziehen. Nicht einfach für den Biertrinker, aber eine große Freude für das Publikum. Wirklich romantisch aber der Einsatz von Andy aus Greifswald. Seiner Freundin Julia zuliebe schlüpfte er in ein voluminöses Schneemann-Kostüm, es musste ja zu ihrer Verkleidung „ Tabaluga“ passen.

Löwen, Boxer und Hippies feiern in trauter Einigkeit

Selten hat ein Karnevalsabend eine solche Vielfalt an Kostümen geboten. Boxer „Rocky“ wurde gesichtet, Nonnen und die entsprechenden Priester aus dem Musical „Sister Act“, aber auch Hair-Hippies oder dunkle Wesen aus dem „Tanz der Vampire“. Rollstuhlfahrer Robert Ewert aus Dersekow konnte mit dem wohl genialsten Kostüm Punkten. Er hatte sich aus seinem rollenden Gefährt kurzerhand einen fliegenden Teppich gebastelt, ein Fes und orientalische Dekoration machten den Aladdin-Look perfekt. Die Kölnerin Claudia Palms und ihre Freundin Andrea Erle aus Dersekow kamen als getigerte Raubkatzen, angelehnt ans Musical „König der Löwen“. „Ich hab gehört hier tanzt der Bär“, sagt Claudia Palms mit unverkennbarem Kölner Akzent. „Das muss ich mir doch ansehen.“

Funken und Mini-Funken ernten viel Beifall

Viel Applaus gab es für die Funken, die gleich mit zwei Tanzgruppen an den Start gingen. und ein durchaus anspruchsvolles Programm inklusive Hebefiguren und Spagat aufs Parkett legten. Hahn im Korb bei den kleinen Mini-Funken war Jonas, der auch in einer Rolle als junger „der Wendler“ das Publikum begeisterte. „Keine Ahnung, warum ich der einzige Junge bei den Funken bin, mir macht es Spaß“, sagte der 10-Jährige keck. „Vielleicht haben die anderen nur Angst zu tanzen.“

Von Anne Ziebarth