Deshalb staute sich am Montag in Greifswald der Verkehr

Greifswald

Zu einer kurzzeitigen Vollsperrung kam es am Montag gegen Mittag auf dem Hansering in Greifswald. Ursache war die Bergung eines Autos. Wie Polizeisprecherin Katrin Kleedehn von der Polizeiinspektion Anklam auf OZ-Anfrage mitteilte, kam es gegen 10.45 Uhr auf dem Hansering/Ecke Steinbeckerstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW mit Rügener Kennzeichen, aus Richtung Stralsunder Straße kommend und in Richtung Europakreuzung fahrend, kam offenbar wegen einer Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Linkskurve mit einer Warnbake. Personen wurden nicht verletzt, der Fahrer war allein beteiligt. Die Höhe des Sachschadens wird mit rund 5200 Euro beziffert. Um das Auto aufladen zu können, musste der Verkehr für kurze Zeit in beide Richtung gestoppt werden.

Von ph