Greifswald

Kurzer Schreck auf dem ILL-Campus: Während der Benutzung einer Mikrowelle kam es am Donnerstagmorgen in der Personalküche der Ganztagsschule zu einer Rauchentwicklung, in dessen Folge die Rauchmeldeanlage ausgelöst wurde. Die Schule rief daraufhin die Feuerwehr, die mit drei Einsatzwagen und Blaulicht zur Einrichtung fuhr.

Kinder und Mitarbeiter verließen Schule

„Die herbeigerufene Feuerwehr sondierte rasch die Lage und konnte das Schulgebäude ohne weiteren Einsatz wieder freigeben“, sagt Rektorin Ines Rodewald-Dannenberg und fügt an, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdungssituation gegeben habe.

Die Kinder und Mitarbeiter hätten sich vorbildlich verhalten und sich innerhalb kürzester Zeit vollständig auf dem ausgewiesenen Sammelplatz im Außenbereich eingefunden, nachdem der Rauchmelder angesprungen war, lobt die Schulleiterin. „Abschließend attestierten die Kameraden, dass die Feuermeldeanlage sehr schnell angesprungen sei, was in puncto Sicherheit viel wert ist.“

Von chl