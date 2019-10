Abschied von Pfarrer Garbe in Dersekow

Dersekow

Die Bilanz von Irmfried Garbe als Pfarrer der Gemeinden Dersekow-Levenhagen und Görmin nach knapp neun Jahren kann sich sehen lassen. Erfolgreiche Sanierungsarbeiten in Levenhagen, Alt Pansow und Görmin sind nur die eine Seite. Er hat auch viel für die Gemeinden, für das Leben in den Dörfern, für den Dialog getan. Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, die Arbeit für das 800. Jubiläum Dersekows führten nicht nur Christen zusammen. Gottesdienste in Levenhagen lohnen sich wieder, merkte der Vorsitzende des Kirchgemeinderates Andreas Dümmler an.

Irmfried Garbe stieg ausnahmsweise auf die Kanzel Quelle: eob

Am Sonntag wurde Irmfried Garbe im Rahmen eines Festgottesdienstes in der voll besetzten Dersekower Dorfkirche vom zuständigen Propst Gerd Panknin entpflichtet. Er wird für den Pommerschen Kirchenkreis zur Kirchengeschichte in der DDR forschen. Gabe ist promovierter Kirchenhistoriker und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte. „Wir haben sehr gut zusammengearbeitet“, befand der Gützkower Pastor Hans-Joachim Jeromin, der mit anderen Pfarrern zur Verabschiedung kam.

Garbe bezog sich in seiner Abschiedspredigt – für die er ausnahmsweise die Kanzel bestieg – auf die Turmuhr in Kronstadt ( Siebenbürgen), die das Bibelwort „Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit.“ Es war ein Aufruf, miteinander zu reden, für das gute Wort für die Versöhnung und auch für die besondere Bedeutung der Dorfkirchen. „Sie sind der Träger der ganzen Geschichte und haben den Zauber historischer Kontinuität.“

Von zu viel Lob für seine Arbeit wollte Garbe nichts wissen. Er lobte wie der Propst die beiden tollen Kirchengemeinden. Zum Abschied bekam Garbe eine Zeichnung des Göslower Künstlers Adolf Müller, die das Dersekower Pfarrhaus zeigt.

Während der langen Verabschiedungszeremonie für Irmfried Garbe wurde nach dem Gottesdienst gesungen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer