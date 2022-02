Deutsche belagern polnische Tankstellen: Benzin darf nicht mehr in Kanister

Swinemünde

Orlen, der größte Ölkonzern Polens, will an seinen Tankstellen in der deutsch-polnischen Grenzregion Tankbeschränkungen einführen. Das hängt mit dem enormen Kraftstoffeinkauf von Autofahrern aus Deutschland zusammen. An einigen Tankstellen des Orlen-Konzerns informieren Hinweistafeln die Kunden, dass der Verkauf von Kraftstoff „nur in Tanks von Kraftfahrzeugen“ erfolge. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass kleinere Kanister auch geduldet werden. Nach Angaben des Pressebüros des Ölkonzerns seien die Beschränkungen nötig, um den Verkauf von Kraftstoff weiterhin reibungslos aufrechterhalten zu können. Die Beschränkungen sollen nur an Wochenenden und an Tankstellen gelten, die sich hauptsächlich in der Grenzzone befinden.

Im Grenzbereich spricht man von einer regelrechten Belagerung der polnischen Tankstellen. Grund dafür sind die niedrigen Kraftstoffpreise. Ein Auslöser dieser Situation ist eine weitere Steuersenkung, die die steigende Inflation stoppen soll. Ab Februar wurde die Mehrwertsteuer auf Benzin in Polen von 23 auf 8 Prozent gesenkt. Die Preissenkung soll für sechs Monate gelten.

„Die Kraftstoffpreise in Polen sind derzeit die niedrigsten in Europa. Dies ist möglich dank der effektiven Umsetzung eines Antiinflations-Schutzschildes und der Optimierungsmaßnahmen der Regierung “, sagt Daniel Obajtek, Vorsitzender von Orlen.

Preisunterschied von 60 Cent pro Liter

Deutsche Fahrer reagierten sofort. An den Tankstellen in Swinemünde und in Grenznähe bei Stettin bilden sich vor allem am Wochenende lange Autoschlangen. Der Preisunterschied beträgt 60 Cent pro Liter.

„Solche Autoschlangen hatten wir noch nie. Deutsche Autofahrer tanken immer voll und füllen zusätzlich Benzin in Kanister. Am Wochenende kommen die meisten Kunden aus Deutschland, aber sie kommen auch im Laufe der Woche“, hörten wir von einem Mitarbeiter der Orlen-Tankstelle in Swinemünde. Derzeit kostet das beliebte E-95-Benzin etwa 5,20 Zloty (derzeit 1,16 Euro) pro Liter. Kein Wunder also, dass polnische Tankstellen in Grenzgebieten von deutschen Autofahrern belagert werden.

Ein 59-jähriger Thüringer tankte in Polen nicht nur seinen Lkw, sondern füllte auch acht große Fässer mit Kraftstoff. Quelle: Hauptzollamt Dresden

Einige sind wirklich einfallsreich, um möglichst viel Kraftstoff zu tanken. Kürzlich wurde in polnischen Medien über die Festnahme eines 59-jährigen Thüringers durch deutsche Zollbeamte berichtet. Der Mann tankte in Polen nicht nur seinen Lkw, sondern auch acht große Fässer. 80 Mal hat der Mann das Limit überschritten. Aus diesem Grund wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den Inseln ist es bislang nicht zu solchen Situationen gekommen. „Ich kann nur bestätigen, dass gerade am Wochenende viele Kunden aus Deutschland zum Einkaufen und Tanken kommen. Es kommt vor, dass alle Tanksäulen besetzt sind. Wir führen noch keine Einschränkungen ein. Natürlich tanken Fahrer auch in Kanister“, sagt Tomasz, Chef der in Grenznähe gelegenen Shell-Station an der Wojska-Polskiego-Straße.

Swinemünder sind von der Belagerung genervt

Lange Warteschlangen an Tankstellen führen zur Unzufriedenheit der Swinemünder, da sie selbst lange auf die Möglichkeit zum Tanken warten müssen. Viele Insulaner tanken somit im Laufe der Woche, wo der Betrieb an den Tankstellen etwas geringer ist.

Während der Treibstoff tatsächlich billiger wurde, blieben die angekündigten Lebensmittelpreissenkungen aus. Obwohl die Regierung die Mehrwertsteuer auf viele Grundprodukte gesenkt hat, blieben die Preise in den Geschäften unverändert oder sind sogar gestiegen. Die Preise einiger Produkte sind um über ein Dutzend Prozent erhöht worden.

Von Radek Jagielski