Greifswald/Lubmin

Erst mangelte es an Impfstoff, nun an Impfwilligen: Um der Schutz-Kampagne gegen das Coronavirus wieder mehr Schwung zu verpassen, setzt der Landkreis Vorpommern-Greifswald nun auf eine ungewöhnliche Impfaktion, die eine bundesweite Premiere ist.

Anfang kommender Woche wird es im Seebad Lubmin deutschlandweit die ersten „Strand-Impfungen“ geben. Badegäste und Strandspaziergänger erhalten die Vakzine durch ein mobiles Impfteam im Zelt direkt neben der Seebrücke. Die „Strand-Impfungen“ finden am Montag (2. August) und Dienstag (3. August) jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr statt.

Geplant ist zudem an diesem Freitag (30. Juli) das erste „Sommernachtimpfen“. Im Schnelltestzelt auf dem Greifswalder Fischmarkt wird von 20 Uhr bis 1 Uhr ohne Termin geimpft. Untermalt wird das Ganze mit Musik, wie der Landkreis mitteilt.

Um noch mehr Menschen in Vorpommern-Greifswald gegen das Coronavirus zu impfen, setzt der Landkreis seit mehreren Wochen auf verschiedene Impf-Aktionen. Zuletzt gab es auf dem Marktkauf-Parkplatz in Neuenkirchen bei Greifswald ein „Impfen to go“, bei dem aus dem Auto heraus geimpft wurde. Zusätzlich hat jeder Geimpfte eine Bratwurst erhalten. 181 Menschen hätten sich bei dieser Aktion impfen lassen, so der Landkreis.

Weitere ungewöhnliche Impforte sind nicht ausgeschlossen

Weitere ungewöhnliche Austragungsorte wie das Impfen auf Volksfesten könnten auch bald folgen. Das Angebot des freien Impfens ohne Termin bleibt an den Impfzentren in Greifswald und Pasewalk sowie im Volkshaus Anklam und im Schnelltestzelt am Greifswalder Fischmarkt weiterhin bestehen.

In Vorpommern-Greifswald steigen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit einiger Zeit erneut an. Am Mittwoch lag die 7-Tage-Inzidenz im Kreis bei 6,4. Bislang sind mehr als 64 000 Menschen in Vorpommern-Greifswald vollständig geimpft geimpft. Über 74 000 haben mindestens eine Impfung erhalten.

Von Christin Lachmann