Diabetes: Bewegung ist die beste Medizin

Greifswald/Karlsburg

Volksseuche, Pandemie, Wohlstandskrankheit. Der Diabetes mellitus hat viele Namen, gehört aber tatsächlich zu den häufigsten schweren Erkrankungen in Deutschland. Rund zehn Prozent der Bevölkerung Deutschlands ist betroffen, die Dunkelziffer liegt im Millionenbereich. Zum Weltdiabetestag sprach die OZ mit Professor Wolfgang Kerner, dem Direktor der Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen am Klinikum Karlsburg. Der 72-Jährige hat in München studiert und arbeitet seit über 20 Jahren in Karlsburg.

Prof. Wolfgang Kerner. Quelle: Christian Rödel

Wie entwickeln sich die Diabeteszahlen?

Man kann nur vorsichtig schätzen. Aber es wird von rund 7,5 Millionen Diabetikern in Deutschland ausgegangen, in MV waren es 2017 rund 170 000 Fälle. Ich denke, die große Zunahme der letzten 20 Jahre dürften wir hinter uns haben, aber die Zahl der Erkrankten ist einfach viel zu hoch und geht nicht zurück. Natürlich ist zu berücksichtigen, dass Diabetes eine Alterserkrankung ist und es heute einfach mehr ältere Menschen gibt. Aber die Entwicklung ist schon beeindruckend. Man muss sich nur mal den Beginn der Diabetesstatistik nach dem Zweiten Weltkrieg ansehen. Damals hatten gerade einmal 0,6 Prozent der Ostdeutschen Diabetes. Heute liegen wir bei über zehn Prozent.

Wie erklären Sie sich das?

Es geht den Menschen gut in unserer Gesellschaft. Vielleicht zu gut. Zum einen wird mehr gegessen, mehr zucker- und fettreiche Nahrung vor allem. Zum anderen bewegen sich die Menschen einfach zu wenig. Das führt zum Übergewicht und das ist ein ganz maßgeblicher Faktor bei der Ausbildung von Diabetes.

Merkt man, dass man Diabetes hat?

Das ist ein Problem, es gibt meist nur wenige frühe Symptome. Beim kindlichen Diabetes oder Typ-1-Diabetes fühlen sich die Patienten schlapp, klagen über häufigen Harndrang und Gewichtsabnahme. Typisch für den wesentlich häufigeren Typ-2-Diabetes (95 Prozent der Fälle) bei Erwachsenen ist leider, dass man ihn nicht bemerkt. Manchmal erkennt der Augenarzt Veränderungen am Auge oder die Krankheit wird bei Routinechecks festgestellt. Häufiger ist es so, dass die Patienten zum Arzt gehen und über ein „Kribbeln in den Zehen“ klagen. Das sind dann leider schon die ersten Nervenschädigungen. Gerade für etwas beleibtere Menschen ist ein regelmäßiger Check beim Arzt Pflicht.

Was kann im Falle eines unbehandelten Diabetes passieren?

Hauptproblem sind die Herzerkrankungen. Es ist eindeutig nachgewiesen, dass das Herzinfarktrisiko bei diabeteskranken Männern auf das Dreifache ansteigt. Bei Frauen liegt diese Zahl sogar noch höher. Ähnliches gilt für den Schlaganfall. Am bekanntesten ist sicherlich die Neuropathie, also das Verkümmern der Nerven zum Beispiel im Fuß, oft verbunden mit Durchblutungsstörungen und schlecht heilenden Wunden. Dieses Symptom tritt nach zehn bis zwanzig Jahren bei rund der Hälfte der Erkrankten auf, die Patienten spüren dann nicht mehr, wenn sie sich beispielsweise verletzen. Außerdem kann Diabetes eine ganze Reihe an weiteren Gesundheitsproblemen mit sich bringen. Die Schädigung der Nieren etwa oder das „diabetische Auge“ (Retinopathie), die eine Verschlechterung der Sehkraft zur Folge hat.

Sie sprachen von unterschiedlichen Typen – was ist der Unterschied?

Beim Typ 1, dem kindlichen Diabetes, sind die Inselzellen zerstört, die sonst das Hormon Insulin produzieren. Dieses ist für den Stoffwechsel nötig. Hier ist die Therapie klar: Es muss Insulin injiziert werden, das Hormon, das den Blutzuckerspiegel reguliert, ist ja nicht vorhanden. Beim zweiten Typ ist es komplizierter. Der Patient mit Diabetes Typ 2 produziert Insulin, aber das Insulin wirkt nicht an den Ansatzstellen, man spricht von einer Insulinresistenz. Es gibt auch bislang kein Medikament, was diese Insulinresistenz erfolgreich behandelt. Was man allerdings weiß, ist, dass sich die Erkrankung dramatisch verbessert, wenn man Körpergewicht reduziert und Sport treibt.

Sport und gesund Essen – so einfach ist das?

Im Anfangsstadium des Diabetes Typ 2, ja. Theoretisch zumindest. Wenn sie einen Patienten dazu bekommen, Gewicht abzubauen und vor allem dieses Gewicht auch zu halten, bringt das schon viel. Und wenn er oder sie dann noch dreimal pro Woche Sport treibt, also ins Schwitzen kommt, hat dieser Patient wirklich eine sehr gute Chance, dass der erhöhte Blutzucker nach einigen Monaten weg ist. Das erlebt man immer wieder. Extrem schwierig ist es allerdings, sich an die veränderte Lebensweise zu halten. Nach spätestens einem Jahr sind die meisten wieder zurück in ihren alten gewohnten Trott gefallen. Der Arzt kann zwar Tabletten verschreiben, aber die grundsätzliche Veränderung muss im Kopf des Patienten stattfinden. Er muss sich zur gesunden Ernährung entschließen. Dazu zählt wenig Fleisch und viel Obst und Gemüse – Lebensmittel, die hierzulande nicht sonderlich beliebt sind. Mediterrane Kost ist ernährungswissenschaftlich sicherlich vernünftig. Prinzipiell geht es aber vor allem darum, die Kalorienmenge herunterzufahren.

Welche Patienten behandeln Sie im Klinikum Karlsburg ?

Die leichteren Fälle bleiben zunächst beim Hausarzt. Wir behandeln vor allem Patienten mit Organschäden, also zum Beispiel nach Herzinfarkten, aber auch Patienten mit diabetischem Fuß. Wenn an diesen Füßen Wunden aufgetreten sind und Durchblutungsstörungen dazukommen, ist das eine langwierige Sache. Wenn alles gut läuft, kann man diese Wunde wieder zum Abheilen bringen. Nicht immer können wir jeden Zeh retten. Amputationen werden bei Diabetikern 20 Mal häufiger durchgeführt als bei gesunden Menschen. 2018 sind wir mit dem Kompetenzzentrum Diabetes Karlsburg (KDK) gestartet, das neue Therapien und Diagnostikansätze gegen Diabetes entwickelt, unter anderem in Kooperation mit dem INP in Greifswald.

Welt-Diabetes-Tag Der 14. November wurde von der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) als weltweiter Diabetestag ausgerufen, um auf die immer weiter steigende Zahl der Erkrankungen hinzuweisen. Interessierte können am 15. November zwischen 10 und 13 Uhr erfahren, wie es um ihr Diabetesrisiko steht. Dazu bietet die Unimedizin Greifswald im Foyer des Hauptgebäudes an, kostenlos Blutzucker, Blutdruck, die Kör­per­zusam­men­setzung und den Taillenumfang zu messen. Experten erläutern die Behandlungsmöglich­kei­ten und erklä­ren, wie Betroffene vorbeugen können, um die gefürchteten Folgeerkrankungen zu vermei­den. Zudem informieren sie über die Angebote für Diabetiker und ihre Familien und Freunde. Parallel kön­nen sich Betroffene untereinander oder mit dem Fachpersonal im Diabetes-Café austauschen. Eine Reihe weiterer Akteure informiert die Besucher über angrenzende Themen. So berät das Gesund­heits­zentrum Greifswald zur richtigen Schuhversorgung bei diabetischem Fußsyndrom, das Deutsche Zen­trum für Herz-Kreislauf-Forschung gibt einen Überblick über das Sportangebot für Herzkranke und ein Abnehmprogramm wird vorgestellt. Außerdem erklären Mitarbeiter der Lipidambulanz ihre Arbeit. Zum Hintergrund: Die Zuckerkrankheit ( Diabetes mellitus) ist inzwischen weltweit die häufigste chronische Erkrankung. In Deutschland leiden bis zu acht Millionen Menschen daran. Fachleute der Unimedizin gehen davon aus, dass etwa genauso viele Menschen eine Zuckerkrankheit haben, davon aber nichts wissen, weil ihre Erkrankung noch nicht festgestellt wurde. Neben Blutzuckerentgleisungen sind vor allem die Folgeschäden der Grund, warum es wichtig ist, die Krankheit frühzeitig zu erkennen. Als Folgeerkrankungen können Gefäßerkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt und Gefäßverschlüsse an den Beinen auftreten. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die Nieren, Augen oder die Nerven Schaden nehmen. Der Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört werden. Er tritt vornehmlich bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf. Diabetes Typ 2tritt meist nach dem 40. Lebensjahr auf. Die Bauchspeicheldrüse produziert zwar weiter Insulin, aber die Körperzellen verlieren ihre Empfindlichkeit für das Hormon. Hier wirken eine Ernährungsumstellung und sportliche Betätigung.

Lesen Sie weiter:

Test der Deutschen Diabetes Stiftung zum Thema Diabetes-Risiko

Typ-1-Diabetes bei Kindern: Wie die Diagnose die Eltern-Kind-Beziehung beeinflusst

Greifswalder Unimedizin steigt im Klinikranking langsam auf

Übergewicht vorbeugen: Mit jedem Kilo steigt das Diabetes-Risiko

Von Anne Ziebarth