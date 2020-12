Diakonie-Tagesstelle Greifswald: Wo ein Mittagessen Normalität bedeutet

Greifswald

Für die meisten Menschen ist das tägliche Mittagessen so normal wie Zähneputzen oder der Weg zur Arbeit. Für Menschen aber, deren Leben durch Schicksalsschläge aus den Fugen geraten ist, bedeutet die warme Mahlzeit am Mittag sehr viel mehr: Ansprache, Kontakt und ein kleines Stückchen dem Leben abgetrotzte Normalität.

In der Greifswalder Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks (KdW) in der Lomonossowallee 50 ist das Mittagessen um Punkt 12 Uhr daher ein fester Termin. In die Einrichtung kommen vom KdW betreute Menschen, die Schwierigkeiten im Alltag haben, sei es bei der Wohnungssuche, bei der Schuldenbewältigung, Arbeitslosigkeit, einer Suchterkrankung oder beim Ausfüllen von Anträgen. Oft kommt auch mehreres zusammen.

„Was sollte ich machen?“

Auch Isabella Maurerer ist heute zu Gast, sie hilft gern in der Küche. „So etwa zwei Mal in der Woche komme ich her“, erzählt sie, während sie Gemüse schnibbelt. „Ist schön, dann komme ich mal unter Leute.“ Das Schicksal der 64-Jährigen ist typisch für viele der Menschen, die die Hilfe der Tagesstelle in Anspruch nehmen. Beziehung, Arbeit, Gesundheit – eine der Säulen gerät ins Wanken – und plötzlich ist nichts mehr wie es war.

„Ich komme aus Baden-Württemberg und bin 2015 wegen meines damaligen Freundes hier hoch gezogen“, erzählt sie. „Er hatte eine eigene Wohnung.“

Man ahnt es schon. Die Trennung folgte, die Wohnungssuche gestaltete sich für die Hartz-4-Empfängerin schwieriger als gedacht. „Irgendwann bin ich zur Stadt gegangen und habe mir eine Einweisung ins Obdachlosenheim geholt“, erzählt die zierliche, gepflegte Frau. Sie zuckt fast entschuldigend mit den Schultern.

„Was sollte ich machen? Es waren ja nur fünf Wochen. Andere waren viel länger da.“ Über das Sozialamt bekam sie schließlich den Tipp mit der Tagesstelle, deren Helfer sie an die Hand nahmen und mit ihr eine eigene Wohnung suchten. Heute wohnt sie in ihrer eigenen Wohnung, kommt aber immer noch mit dem „Zettelkram“ vom Amt zu den Tagesstellenmitarbeitern, hilft in der Küche oder spielt „Mensch-ärgere-Dich-nicht“ mit anderen Gästen.

Der Tag braucht Struktur

„ Mahlzeiten strukturieren den Tag“, sagt Tagesstellenleiter Thomas Göttsche. „Und ein kleines Stück Geselligkeit ist wichtig, auch mit Abstand in Corona-Zeiten. Viele hocken sonst den ganzen Tag allein in ihrer Bude und vereinsamen.“ Gerade zur Corona-Hochzeit im Frühjahr, als die Tagesstelle schließen musste, haben die Mitarbeiter das erlebt. „Ich weiß genau: Wenn ich einige Kunden vier Wochen alleine lasse, kann ich danach gleich einen Sarg mitbringen“, sagte Göttsche damals zur OZ. Die Tagesstelle stellte kurzerhand auf Auslieferung des Essens und Individualbetreuung um.

Wählerische Gäste: Reis und Salat kommen nicht gut an

In der Tagesstelle kommt nicht irgendwas auf den Tisch. „Gutbürgerliche Küche ist hier Trumpf“, sagt Diana Chialastri, die täglich in der kleinen Küche kocht. „Kartoffeln, Fleisch, Gemüse und Soße“, sagt sie. „Gern auch Nachtisch.“ Die Klienten sparen nicht mit Lob, aber auch nicht mit Kritik.

Reis und Nudeln würden eher skeptisch beäugt, berichtet sie, von Salat ganz zu schweigen. Trotzdem lässt sich Diana Chialastri nicht davon abhalten, auch mal ihre favorisierte italienische Küche mit Tortellini oder ein exotisches Hähnchencurry zu servieren. 3 Euro kostet das Essen. „Die Klienten wollen das auch irgendwie bezahlen“, sagt Sozialarbeiter Ingo Stehr. „Das ist eine Frage des Stolzes.“ Sollte es mal gar nicht gehen, wird ein Auge zugedrückt.

Jeder wird irgendwo gebraucht

Die 48-Jährige gelernte Servicekraft Diana Chialastri hat sich den Job in der Tagesstellen-Küche bewusst ausgesucht. „Es ist wie in einer großen Familie hier“, sagt sie. „Ich war auch mal in einer Notsituation und weiß, wie das ist. Es macht Spaß, den Menschen zu helfen.“ In der Küche zaubert sie rund 25 Essen pro Tag, mit tatkräftiger Unterstützung mehrerer regelmäßiger Gäste. Die Kartoffeln zum Beispiel sind ausschließlich „Waldis“ Hohheitsgebiet. Der 64-jährige Waldemar ist kein Freund der großen Worte, schnappt sich das Schälmesser („Sparschäler sind doch nichts“), einen großen Topf für die Kartoffeln und verschwindet im Keller. „Er kommt jeden Tag und hilft mir sehr“, sagt Diana Chialastri. „Er wird gebraucht.“

