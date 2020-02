Greifswald/Anklam

Im Universitätsklinikum in Greifswald sind in der vergangenen Woche 13 Mädchen und Jungen geboren worden.

Alicia Rosa Liedtke ist am 25. Januar um 19.55 Uhr im Universitätsklinikum in Greifswald geboren worden. Sie war 53 Zentimeter groß und 3790 Gramm schwer. Quelle: Stefan Wasmund

Bereits am 25. Januar erblickte um 19.55 Uhr Alicia Rosa Liedtke das Licht der Welt. Sie war 53 Zentimeter groß und 3790 Gramm schwer. Am 28. Januar folgte um 11.14 Uhr Kurt Braun aus Greifswald mit 54 Zentimetern und 4010 Gramm. Zwei Geburten gab es am 29. Januar: Luisa Philipa Rönnau aus Greifswald (50 Zentimeter und 3530 Gramm) wurde um 3.23 Uhr und Willibald Hannich aus Greifswald (54 Zentimeter und 4100 Gramm) um 11.13 Uhr begrüßt. Der erste Schrei von Bruno Willem Behrendt war am 30. Januar um 8.15 Uhr zu vernehmen. Der kleine Greifswalder brachte bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3250 Gramm auf die Waage. Ihren Geburtstag am 31. Januar feiern künftig Mathilda Klockmann aus Gülzow (14.38 Uhr, 49 Zentimeter und 3860 Gramm) sowie Finn Adam Scharf aus Neuenkirchen (18.56 Uhr, 47 Zentimeter und 2400 Gramm).

Zwillinge Laura und Emma aus Grimmen

Hochbetrieb herrschte am späten Nachmittag und frühen Abend des 1. Februars im Kreißsaal des Universitätsklinikums. Vier neue Erdenbürger wurden begrüßt, darunter um 16.59 beziehungsweise um 17.01 Uhr auch die Zwillinge Laura und Emma Krupp aus Grimmen. Sie wogen bei jeweils 48 Zentimetern Körpergröße 2810 und 2560 Gramm. Zuvor wurde um 15.32 Uhr Len Thiago Harloff aus Trassenheide mit 52 Zentimetern und 3210 Gramm geboren. Um 19.21 Uhr folgte Stella Ivette Schenk aus Zinnowitz mit 52 Zentimetern und 3350 Gramm. Das Sonntagskind der Woche ist Hanni Tramp aus Levenhagen. Sie wog kurz nach ihrer Geburt um 18.41 Uhr bei einer Körpergröße von 48 Zentimetern 3120 Gramm.

Fünf Babys in Anklam

Michel Krieg aus Lassan wurde am 27. Januar 2020 um 01.13 Uhr im Ameos Klinikum Anklam geboren. Er war 3570 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Quelle: Merle Prepernau/Pixelperle

Fünf Mädchen und Jungen wurden im Anklamer Ameos Klinikum geboren. Jannis Kühling aus Anklam gab sich am 26. Januar um 16.43 Uhr die Ehre. Ihm wurden 52 Zentimeter und 3880 Gramm ins Stammbuch geschrieben. Michel Krieg aus Lassan folgte am Tag darauf um 1.13 Uhr mit 51 Zentimetern und 3570 Gramm. Am selben Tag um 11.18 Uhr erblickte Celina Marie Sophie Trippe (48 Zentimeter und 2770 Gramm) das Licht der Welt. Zuhause ist sie in Heinrichswalde. Der Wonneproppen der Woche ist mit 54 Zentimetern und stattlichen 4370 Gramm Louis Kai Kasten aus Rieth, der ebenfalls am 27. Januar, allerdings um 13.40 Uhr, geboren wurde. Linn Bergknecht aus Liepen (49 Zentimeter und 3610 Gramm) kam am 30. Januar um 19.15 Uhr auf die Welt.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frisch gebackenen Müttern und Vätern, natürlich auch jenen, deren Nachwuchs an dieser Stelle namentlich nicht genannt werden sollte.

Von Jens-Peter Woldt