Die „Breege“ ist zurück im Greifswalder Museumshafen

Greifswald

Dem ein oder anderen Spaziergänger am Museumshafen ist es vielleicht schon aufgefallen: Die „ Breege“ ist zurück. In adrettes weiß-blau gewandet, hat das 106-jährige Fahrgastschiff wieder seinen angestammten Platz am Nordufer des Rycks eingenommen. Nun liegt die „ Breege“ wieder neben der „Stubnitz“, beide Fahrgastschiffe sind im Besitz des Ehepaars Jauernig aus Stralsund.

In den vergangenen vier Jahren war es mit dem Zustand der Breege rapide bergab gegangen. „Nachdem unser zweiter Kapitän einen Schlaganfall erlitten hat, haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Breege erstmal ruhen zu lassen. Ein neuer Kapitän findet sich nicht so einfach, wir können ja keine Löhne auf Aida-Niveau zahlen“, bedauert Kapitän Hans-Jürgen Jauernig. „Seit vier Jahren wurde die Breege nicht mehr genutzt.“

Muschelpanzer unterder Wasserlinie

Das lange „herumliegen“ sei Gift für ein Schiff. Nicht nur der Muschelpanzer unterhalb der Wasserlinie hätte in der Zeit beeindruckende Ausmaße angenommen, auch die wiederholten Beschädigungen durch Unbekannte hätten dem Schiff sehr geschadet. Die Urheber vermutet Jauernig in nächtlichen Partygängern.

Aus Spaß abgerissene Bootsstühle auf der Wiese am Museumshafen und gelöste Leinen seien dabei noch nicht alles. „Eingeschlagene Fenster, sinnlos zerstörtes Mobiliar“, sagt Jauernig zornig. „Einige Einbrecher wollten in der ’ Breege’ wohl sogar Cannabispflanzen anbauen.“ Den Besitzern war klar: Wenn die 106-jährige „ Breege“ noch eine Zukunft haben sollte, wurde es höchste Zeit die alte Dame zur Generalüberholung in die Barther Werft zu bringen.

„Druckluft drauf und los gehts!“

Nach fast vier Jahren Stillstand war das Anlassen des Motors der „ Breege“ selbst für Kapitän Jauernig ein spannender Moment. „Zunächst gab es etwas Öl, Luftdruck drauf und dann ging es los“, erinnert er sich und ergänzt mit Stolz: „Die Maschinen funktionieren einwandfrei.“ Ganz so flott wie sonst verlief die Reise der „ Breege“ in die Werft dann aber doch nicht. „Zwölf Stunden waren wir unterwegs, mit maximal dreieinhalb Knoten“, erinnert er sich. „Im Büchsenlicht sind wir in Barth angekommen.“

Hier ging es für die „ Breege“ dann erstmal ins Trockene. Viel Arbeit übernahm auch Kerstin Jauernig selbst, Inhaberin der „Stubnitz“ und der „ Breege“. Und das trotz angeschlagener Gesundheit. „Ich stand ja in dieser Zeit jeden Tag am Steuer der ’Stubnitz’, konnte sie also nicht davon abhalten“, beschreibt der Kapitän und schüttelt nachsichtig den Kopf. „Sie hängt sehr an diesem Schiff.“

Flink unterwegs trotz 52 Tonnen

Auch für die Versorgung der Einwohner Hiddensees außerhalb der Saison war die "Breege" zuständig. Hier ein Foto vom 15. Mai 1979 . Quelle: Archiv Willi Herbst

Hört man Jauernig zu, merkt man schnell, dass der Seebär der „ Breege“ nicht minder verbunden ist. „Die ’ Breege’ hat zwar nur eine Antriebsschraube und ist deshalb nicht so wendig wie die ’Stubnitz’, aber sie fährt sich toll“, sagt Hans-Jürgen Jauernig. „Ich sage immer, wer die ’ Breege’ steuert, müsste eigentlich Urlaubstage abgezogen bekommen.“

Das Schiff mit dem 80 PS-Motor und leichten 52 Tonnen wurde 1913 auf der Zeller Werft in Rostock gebaut (damals noch auf den Namen „Ilse“ getauft) und hat schon so ziemlich alle Vorpommerschen Gewässer kennengelernt. Nicht nur im Fährverkehr nach Hiddensee bewährte sich das Fahrgastschiff, auch zwischen Stralsund und Altefähr pendelte sie oder brachte Zuschauer der Störtebeker-Festspiele nach Ralswiek.

Die „ Breege “ hateine „Dicke Haut“

Nachdem die „ Breege“ ihre Zulassung wiederbekommen hat, fehlt jetzt nur noch die Innenausstattung, dann kann es wieder mit den Fahrten losgehen. Im kommenden Jahr soll die „ Breege“ dann für Geburtstagsfeiern oder andere Sonderfahrten auf dem Greifswalder Bodden zur Verfügung stehen. „Derzeit geht das nur auf der ’Stubnitz’“ , so Jauernig. „Dafür müssen wir bisher immer den Fährverkehr nach Wieck und Ludwigsburg aussetzen.“

Alte Schiffe wollen„überredet“ werden

Neben der „Breege“ liegt die „Stubnitz“, ebenfalls bi ist zurück aus der Werft in Barth. Nun läuft das über hundert Jahre alte Fahrgastschiff wieder. Kapitän Jauernig freut sich auf die Fahrten mit seinem Schiff. Quelle: Anne Ziebarth

Nicht nur die unterschiedlichsten Gewässer hat die „ Breege“ in ihrem langen Leben kennengelernt – auch viele Partys wurden auf ihr schon gefeiert. „Sogar inklusive Striptease-Show“, erinnert sich Jauernig und lächelt. Jauernig glaubt fest daran, dass die „ Breege“ noch viele Jahre ihren Dienst tun wird. „Das ist eine Konstruktion, die nicht auf Konsumgut ausgelegt ist“, sagt er. „Die Außenwand besteht aus sechs bis acht Millimeter dickem Stahl. Heute sind vier Millimeter Standard.“ Natürlich brauche man trotzdem ein spezielles Händchen für die Instandhaltung eines so alten Schiffes. „Streicheleinheiten und Zuspruch“, sagt Jauernig. „Man muss sie überreden, dann geht alles.“

Von Anne Ziebarth