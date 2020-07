Greifswald

In der Woche vom 20. Juli bis zum 24. Juli lädt die Computerspielschule Greifswald alle großen und kleinen Spielebegeisterten zur alljährlichen Eventwoche ein. Den Auftakt bildet ein Smash Bros Turnier am 20. Juli, gefolgt von einem Fifa Turnier am 21. Juli.

Weiter geht es dann mit einem Mario Kart Turnier am 22. Juli und ihren Abschluss finden die Sommerevents mit zwei Pen-and-Paper-Thementagen am 23. und 24. Juli. Das Angebot ist kostenfrei und findet jeweils von 10 bis 14 Uhr in der Medienwerkstatt des Jugendzentrums klex in der Langen Straße 14 statt. Auf Abstandsregeln wird geachtet, bitte einen Mundschutz mitbringen.

Von OZ